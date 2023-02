Vitória finaliza preparação para pegar o Jacuipense pelo Baianão

O Vitória está pronto para enfrentar o Jacuipense, pela 8ª e penúltima rodada do Campeonato Baiano. Na manhã deste sábado (11), o elenco rubro-negro fez os últimos ajustes no gramado do Barradão, palco do jogo, marcado para o próximo domingo (12), às 16h.

O técnico Léo Condé chegou cedo ao CT Manoel Pontes Tanajura para comandar seu segundo treinamento à frente do Leão. A apresentação dos atletas foi às 8h, quando iniciaram os protocolos pré-treino, com exame de termografia e revisão médica. Em seguida, os jogadores assistiram a um vídeo no vestiário com análise sobre o Jacuipense.

Na etapa seguinte, o elenco se dirigiu ao campo do Barradão e participou do aquecimento com o preparador físico Diego Kamimura e seu assistente, Vinícius Franco. Depois, foi a vez de Léo Condé fazer os últimos ajustes, com movimentações táticas e bola parada.

O meia Rodrigo Andrade, em transição física, e o atacante Rafinha, que se recupera de lesão, serão desfalques para a partida. O uruguaio Nicolás Dibble está suspenso e não está à disposição.

Um provável Vitória tem: Lucas Arcanjo, Railan, Dankler, Camutanga e Zeca; Léo Gomes, Gegê e Diego Torres; Thiago Lopes, Léo Gamalho e Osvaldo.