Vitória firma parceria com novo patrocinador

O Vitória assinou na tarde desta quarta-feira (19) um contrato de patrocínio com o banco digital Cactvs com duração de junho a dezembro deste ano. A empresa estampará sua marca no calção do uniforme durante a Série B do Campeonato Brasileiro, no backdrop e em outros espaços do estádio Barradão. "Nós buscamos uma marca que fosse forte, de tradição, centenária, vitoriosa e chegamos ao Esporte Clube Vitória", afirmou o diretor executivo da Cactvs, Antônio Jorge Guimarães.

"Nossa parceria tem um recurso fixo sendo empregado no Vitória para que o clube possa disponibilizar o seu calção para estamparmos a nossa marca. É um valor fixo por esse espaço. E nós temos um outro valor que é variável e vai depender muito do engajamento do torcedor do Vitória no direcionamento desse recurso", afirmou Antônio Jorge Guimarães, sem revelar valores.

Esse valor variável virá do Cactvs Sorteio. Até o dia 30 de junho, 25% das vendas deste produto em todo o estado da Bahia será destina do ao Vitória e poderá ser investido pelo clube, por exemplo, na Academia de Futebol, que, de acordo com o clube, será um espaço de entretenimento para sócios e torcedores com o objetivo de fortalecer as divisões de base por meio da descoberta de novos talentos para o futebol.

"O cliente da Cactvs pode adquirir esse produto na nossa plataforma digital. Ele compra o número da sorte por apenas R$ 1 e ele concorre semanalmente a sorteios de R$ 100 mil pela loteria federal. Quanto mais números você compra, mais chances tem de ganhar", explicou o diretor executivo da Cactvs, Antônio Jorge Guimarães. "A Academia de Talentos foi um projeto que nos encantou, mas esse recurso é direcionado para o Esporte Clube Vitória, que tem o seu planejamento estratégico, as suas obrigações e vai decidir onde será empregado", completou.