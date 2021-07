Vitória inicia preparação para enfrentar o Confiança na Série B

O Vitória iniciou nesta segunda-feira (5) os preparativos para o confronto da 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado (10), o rubro-negro visita o Confiança, às 19h, no estádio Batistão, em Aracaju. Na 16ª posição, o Leão soma os mesmos sete pontos de todos os integrantes da zona de rebaixamento - Brasil de Pelotas, Ponte Preta, Londrina e Remo - e precisa vencer para se reabilitar no torneio.

Os atletas que estiveram em campo durante o empate em 1x1 com o Goiás no último sábado (3) fizeram exames para avaliação de desgaste físico e atividades regenerativas, a exemplo de corrida e massagem. Os demais inicialmente fizeram um trabalho para aprimorar a forma física e depois participaram de um treino em campo reduzido comandado por Ramon Menezes.

Para a partida contra o Confiança, o treinador rubro-negro não poderá contar com o lateral esquerdo Roberto. Reserva diante do Goiás, ele levou o terceiro cartão amarelo por reclamação enquanto participava do aquecimento à beira do campo durante o segundo tempo do jogo.

Em compensação, o volante Gabriel Bispo está de volta ao time após cumprir suspensão. Com isso, a tendência é que João Pedro, que o substituiu, ficque como opção no banco.

O elenco do Vitória volta a treinar na manhã de terça-feira (6). A viagem para Aracaju será na sexta-feira (9) à tarde.