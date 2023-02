Vitória inicia preparação para enfrentar o Sergipe pelo Nordestão

Um dia depois do empate em 1x1 com o Jacuipense, pelo Campeonato Baiano, o elenco do Vitória se reapresentou e iniciou os preparativos para o próximo compromisso. O Leão enfrenta o Sergipe na próxima quarta-feira (15), pela Copa do Nordeste.

Nesta segunda-feira (13), os jogadores que atuaram na maior parte do tempo do jogo contra o Jacuipense fizeram exercícios de recuperação na academia, além de preparação física, massagem, banheira e crioterapia.

Os demais atletas começaram as atividades com aquecimento, ministrado pelo preparador físico Diego Kimimura. Em seguida, eles participaram de duas atividades comandadas pelo técnico Léo Condé em um dos campos do CT Manoel Pontes Tanajura.

A primeira teve treino técnico em campo reduzido, para aprimorar a posse de bola. Depois, os jogadores disputaram um coletivo, com times formados com a participação de atletas da divisão de base.

O resultado foi 2x1, com gols de Nicolas Dibble e Alisson Santos - Wellington Nem descontou. O time vencedor foi formado com: Yuri (Pedro), Ruan Nascimento, João Victor, John (Charlys) e João Lucas; Marco Antônio, Dudu (Alan Pedro) e Pedro Bicalho; Osvaldo, Santiago Trellez e Alisson Santos.

O atacante Rafinha segue avançando na recuperação após a lesão muscular, e fez um trabalho individual com orientação do fisioterapeuta Clício Alves.

O elenco realiza mais um treinamento na manhã desta terça-feira (14). Pela tarde, a delegação viaja para Aracaju. O Vitória enfrenta o Sergipe nesta quarta-feira (15), às 19h30, no estádio Batistão, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste.