Vitória inicia preparação para quadrangular final da Série C

O Vitória iniciou nesta segunda-feira (15) os preparativos para a disputa do quadrangular final da Série C do Brasileiro. No final de semana, em dia e horário a serem definidos, o rubro-negro enfrentará o Paysandu, no Barradão.

Após o triunfo por 3x1 contra o Brasil de Pelotas, o elenco se reapresentou na Toca do Leão. Os titulares realizaram atividades regenerativas. Os demais fizeram trabalhos técnicos sob o comando de João Burse.

Para o jogo contra o Paysandu, o técnico contará com o retorno de três jogadores. Depois de cumprirem suspensão, o goleiro Dalton, o volante Léo Gomes e o atacante Dinei estão novamente à disposição. Os dois primeiros devem reassumir suas posições no time. Diante disso, Yuri e João Pedro voltarão a ficar como opção entre os reservas, assim como Dinei.

"Foi uma sensação de dever cumprido com o nosso compromisso inicial para a classificação", afirmou o goleiro Yuri, 21 anos, que protegeu as traves rubro-negras no jogo da classificação. "O Dalton é um cara muito legal. Ele conversou comigo logo após o jogo contra o Mirassol e me tranquilizou. Divido com ele o bom desempenho que eu tive no jogo contra o Brasil-RS", completou o prata da casa.

Em recuperação

O lateral esquerdo Guilherme Lazaroni está na fase de transição após contusão muscular. Nesta segunda-feira, ele ganhou a companhia do goleiro Lucas Arcanjo, que foi liberado para exercícios com os pés após cirurgia na clavícula.