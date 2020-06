Vitória inicia testes para covid-19 na Toca do Leão

O Vitória iniciou na manhã desta terça-feira (16) os testes para covid-19 em jogadores e funcionários. A coleta dos exames está acontecendo na Toca do Leão no sistema drive-thru. Na segunda-feira (15), a Prefeitura de Salvador autorizou a reabertura dos centros de treinamento de futebol profissional. Uma das exigências do protocolo de retomada das atividades é a realização da testagem em todos aqueles que voltarão a frequentar o clube.

"Estamos de volta. Vamos que vamos!", comemorou o atacante Vico em vídeo postado em sua conta pessoal no Instagram. As imagens gravadas de dentro do carro mostravam o jogador entrando no centro de treinamento rubro-negro e se dirigindo à fila do drive-thru de testagem. Companheiro de posição, Léo Ceará fez o mesmo. "Que saudade! Aos poucos, vamos voltando. Logo, logo estaremos de volta", escreveu o centroavante na mesma rede social.

De acordo com o Vitória, os resultados dos exames ficarão prontos na noite desta terça-feira e os treinos na Toca do Leão serão iniciados na quarta (17). As atividades no centro de treinamento rubro-negro foram suspensas em 17 de março. O clube deu férias coletivas em abril e realizou treinos físicos através de plataformas digitais nos últimos 45 dias.

A última vez que o Vitória disputou uma partida foi no dia 15 de março. Na ocasião, o rubro-negro entrou em campo com duas equipes. O já extinto time de aspirantes, que era treinado por Agnaldo Liz, perdeu para o Jacuipense por 1x0, no estádio Valfredão, em Riachão do Jacuípe, pelo Campeonato Baiano. Já o time principal, comandado por Geninho, goleou o River por 4x1, pela Copa do Nordeste, no Barradão.