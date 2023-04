Vitória inicia venda de ingressos para a estreia na Série B

Os ingressos para a estreia do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro já estão disponíveis. O clube iniciou, nesta quarta-feira (12), a venda das entradas para a partida, contra a Ponte Preta. O jogo está marcado para o próximo domingo (16), às 18h, no Barradão.

Os bilhetes para a arquibancada custam R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira). Já a cadeira tem valores de R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia). O sócio Sou Vermelho e Preto pode comprar por R$ 32 (arquibancada) ou R$ 48 (cadeira).

As entradas são vendidas pela internet e em quatro pontos físicos: nos shoppings Salvador, Salvador Norte e Paralela, e na Loja do Leão, localizada no Capemi. As bilheterias do Barradão só funcionarão no dia do jogo, a partir das 12h.

Os sócios do clube com acesso garantido também podem fazer o check in, indicando que vão para o duelo, através do site do Sou Mais Vitória.

Pontos de venda

Internet

Barradão: domingo (16) a partir das 12h.

domingo (16) a partir das 12h. Capemi - Loja do leão: quarta-feira (12) de 12h às 18h; de quinta (13) a sábado (15), das 10h às 18h.

quarta-feira (12) de 12h às 18h; de quinta (13) a sábado (15), das 10h às 18h. Shopping Norte, Salvador Shopping e Shopping Paralela: quarta-feira (12) de 12h às 21h; de quinta (13) a sábado (15), das 10h às 21h.

