Vitória já tem acerto com dupla do Atlético de Alagoinhas

O Vitória está perto de reforçar ainda mais seu elenco. Destaques do Atlético de Alagoinhas no Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, os meias Dionísio e Miller já têm acordo com o rubro-negro, e devem chegar à Toca do Leão para o restante da temporada 2022.

O acerto foi confirmado pelo presidente do Carcará, Albino Leite, em entrevista ao programa BN Na Bola. Apesar das negociações adiantadas, os jogadores só devem chegar ao Vitória após o estadual. "Agora, falta minha assinatura, e minha assinatura é após o Campeonato Baiano", disse Albino.

Vale lembrar que, enquanto o Leão caiu na fase de grupos, o Atlético de Alagoinhas disputará as semis, contra o Bahia de Feira.

Miller é o artilheiro do Carcará na temporada, com cinco gols em 15 jogos, pela Copa do Brasil, Nordestão e Baianão. Aos 29 anos, ele iniciou a carreira pelo Bahia de Feira, e também passou por Botafogo-BA e Atlético Paraense.

Já Dionísio também disputou 15 partidas pelo Atlético de Alagoinhas em 2022, com três gols marcados. Com 27 anos, o meia tem longa carreira no futebol baiano, e passou por times como Vitória da Conquista, Bahia de Feira, Jacobina e Jacuipense.

No fim de fevereiro, o presidente em exercício do Vitória, Fábio Mota, já havia indicado mais cinco reforços até o início da Série C do Campeonato Brasileiro. A ideia inicial era um goleiro, um lateral, um zagueiro, um meio-campista e um ponta.

O Vitória contratou 15 jogadores para a temporada 2022, 14 deles ainda em dezembro. A montagem do elenco teve a ajuda de Geninho. Na época, ele recusou comandar a equipe por problemas pessoais, e Dado Cavalcanti assumiu. Mas, logo após a queda do técnico pernambucano, na última quinta-feira (17), o experiente treinador de 73 anos foi anunciado.

A pressa nas contratações se deu por causa de uma punição imposta pela Fifa. Mas, depois de quitar as dívidas com o atacante argentino Walter Bou, o clube foi liberado, e já registrou o centroavante Santiago Tréllez.