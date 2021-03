Vitória lança concurso para que sócios desenhem camisa exclusiva

O Vitória lançou, nesta sexta-feira (19), o concurso Manto do Sócio, para que os sócios do clube desenhem modelos de camisas. A escolha da melhor arte se dará por votação popular e a versão ganhadora será produzida e disponibilizada exclusivamente para os associados.

Segundo o regulamento, os interessados precisam estar adimplentes com as mensalidades e devem se cadastrar no site da campanha até o dia 27 deste mês. A comissão julgadora do clube irá escolher cinco melhores artes para a final do concurso. O clube abrirá então a votação popular, que ocorrerá entre os dias 2 e 11 de abril. O resultado será divulgado no dia 12.

ESSA É A SUA CHANCE DE CRIAR O MANTO DE TODOS OS SÓCIOS! ????????



Como parte das ações prometidas, lançamos oficialmente o concurso para a escolha da CAMISA DO SÓCIO!



Para participar, acesse https://t.co/hji2MTYkFc ! E corra, que as inscrições serão aceitas até 27/03!#MantodoSocio pic.twitter.com/wOdy00M3Sa — EC Vitória (@ECVitoria) March 19, 2021

O vencedor do concurso receberá a camisa ganhadora, 15 camisas oficiais que compõem o enxoval rubro-negro 2021, R$ 1 mil em créditos no site Casa de Apostas e R$ 1 mil em abastecimento nos postos da rede Larco, patrocinadores do Vitória. Além disso, também ganhará uma viagem com direito a acompanhante para Fortaleza, para conhecer o processo de produção dos uniformes do clube.

"O concurso consiste no desenvolvimento de uma arte da camisa exclusiva para o sócio torcedor do Programa Sou Mais Vitória, cuja escolha do melhor trabalho se dará através de voto dos torcedores do clube. O sócio torcedor interessado em participar do "concurso" deverá encontrar-se adimplente com as mensalidades, efetuar seu cadastro no site do "concurso" e criar ao menos uma opção de arte da camisa do sócio torcedor, efetuando em seguida o seu envio para o e-mail mantodosocio@ecvitoria.com.br. Estão aptos a participar do “concurso” apenas os sócios torcedores adimplentes do programa Sou Mais Vitória", explica o regulamento.