Vitória lança nova identidade visual

A diretoria do Vitória lançou nesta segunda-feira (27) uma nova identidade visual para o clube. A mudança traz ajustes no Leão Imperial, brasão e monograma, bem como novas marcas para o Sou Mais Vitória e TV Vitória.

O projeto, elaborado em parceria com a agência Hike, também apresenta dois novos canais de comunicação, o Podcast do Leão e o contato direto com o torcedor via Whatsapp. Segundo o clube, o objetivo é uniformizar o diálogo, além de direcionar a comunicação e o posicionamento.

Foto: Divulgação ECVitória

“É um momento muito especial para o Vitória. Precisávamos melhorar a comunicação com o nosso torcedor. Teremos a nova marca do Sou Mais Vitória, a nova TV Vitória, o Podcast do Leão e também a comunicação direta com o torcedor via Whatsapp. A partir disso, fizemos um lindo trabalho que a torcida poderá conferir nas nossas redes sociais”, afirmou o presidente do Vitória, Fábio Mota.

Os novos elementos e peças gráficas englobam desde postagens nas redes sociais até as novas pinturas no Barradão. Segundo o clube, cada detalhe foi pensado para traduzir a essência e história do time, mas se adequando ao torcedor e seus novos contextos. A nova identidade visual busca reforçar e se aproximar do público jovem.

"O clube percebeu a necessidade de criar uma nova identidade visual capaz de gerar mais identificação entre os torcedores em todos os seus pontos de contato, as diferentes sub-marcas careciam de um fator capaz de balizar o seu diálogo com o torcedor. O rebranding foi idealizado para modernizar a marca e reforçar o seu posicionamento ao mesmo tempo que preza pelos seus valores e pela história de 123 anos. Dessa forma, o Vitória refinou sua marca para se adaptar ao momento presente, visando também estar pronto para novos projetos comerciais”, o gerente de marketing rubro-negro, Rafael Curvello.