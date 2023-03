Vitória lança novo programa de sócios

O Vitória lançou o seu novo programa de sócios. O evento ocorreu na noite de quarta-feira (29) em uma loja montada no Shopping Paralela, onde acontece um feirão de vendas até domingo (2).

Durante o feirão, os torcedores podem se tornar sócio com 40% de desconto e já saem com a carteirinha em mãos. Também é possível fazer a adesão através do site Sou Mais Vitória.

Dois jogadores do elenco rubro-negro compareceram ao evento. “Foi muito legal, fiquei impressionado”, disse o goleiro Thiago Rodrigues, recém-contratado para defender o time na Série B do Brasileiro. “Faço um pedido ao torcedor: associe-se e nos abrace, como no ano passado, porque com vocês juntos a nossa missão de subir à Série A terá um apoio valioso”, completou o volante Léo Gomes.

São seis opções de planos: Sou Colossal, Sou Leão da Barra, Sou Vermelho e Preto, Sou Sem Fronteiras, Sou Leãozinho e Sou Tradição. Este último não foi incluso no feirão e custa R$ 480 por ano. Confira a seguir os benefícios de cada um, bem como os valores dos cinco primeiros, com e sem o desconto do feirão.

Sou Colossal

Sou Leão da Barra



Sou Vermelho e Preto, Sou Sem Fronteiras e Sou Leãozinho

Sou Tradição

Único plano que não está com valor promocional. Custa R$ 480 por ano (Divulgação ECVitória)