Vitória lança novo uniforme 2023, com listras verticais

O torcedor do Vitória tem um novo manto para vestir nesta temporada. O clube lançou os uniformes 2023.

As vendas online, através do site, já foram iniciadas e, a partir desta segunda-feira, o torcedor também poderá adquirir em lojas físicas.

O uniforme número 1, nas cores vermelha e preta, custa R$ 249,90 nas versões masculina e feminina. O modelo infantil custa R$ 219,90.

Diferentemente do modelo que vinha sendo utilizado, ele traz listras verticais no lugar das horizontais. A gola carrega a frase "Deus me livre não ser Vitória".

A camisa utilizada pelos goleiros foi confeccionada na cor dourada e está à venda pelo mesmo preço. O uniforme 2, que tem predominância da cor branca, ainda não foi divulgado.

O Vitória estreia na Série B do Brasileirão em 14 ou 15 de abril, contra a Ponte Preta, no Barradão. Conquistar o acesso à elite do futebol nacional é o principal objetivo do clube na temporada.