Vitória não supera o Altos, fica no 0 x 0, e segue na briga contra o Z4

A caminhada do Vitória até o fim da Série C não será fácil. Chegando na reta final da competição o Leão acumulou mais um empate. Dessa vez, fora de casa, diante do Altos-PI, ficou no 0 a 0 na noite deste sábado (25). Na estreia do técnico João Burse a equipe até criou chances, mas faltou qualidade na hora de finalizar e balançar as redes.

Faltando apenas sete partidas até o fim da primeira fase, o rubro-negro soma 12 pontos e está na 15ª colocação, e agora precisa continuar secando o Campinense, que tem a mesma pontuação, e o Floresta, que abre a zona do rebaixamento com 11 pontos. Os dois times jogam neste domingo (26) contra São José e Ferroviário, respectivamente.

Durante os 90 minutos o Vitória oscilou bastante no domínio da partida. Conseguiu criar chances de perigo contra a meta do goleiro Rafael, mas não contou com uma noite inspirada do trio mais ofensivo, com Alan, Pedro, Rodrigão e Rafinha. Esse último, artilheiro do time na Série C com quatro gols, tentou jogadas individuais pelo lado direito na primeira etapa, mas nenhuma delas dificultou a vida do adversário.

No onze inicial, Burse promoveu a escalação de Alan Santos ao lado de Marco Antônio na zaga. O volante, que também atua como zagueiro, ficou um tempo afastado por lesão e ganhou chance com o novo treinador. No meio, contou com os retornos de Léo Gomes - que teve sua chance de finalizar de cabeça ainda no primeiro tempo - e Eduardo, que não fez uma grande partida e foi sacado no segundo tempo para a entrada de João Pedro.

Entre uma chegada e outra do rubro-negro no primeiro tempo, o Altos foi se estabelendo como a melhor equipe ao longo do jogo e no segundo tempo se firmou no protagonismo em campo. A equipe piauiense quase abriu o placar com um velho conhecido da torcida baiana.

Manoel, que foi contratado pelo Leão em setembro de 2021 do próprio Altos, para a reta final da Série B, perdeu diversas chances ao longo do jogo. Em uma delas, colocou de cavadinha por cima de Lucas Arcanjo e viu Marco Antônio tirar de cabeça em cima da linha.

Depois dos 40 minutos da segunda etapa foram mais duas chances contra Lucas Arcanjo, que levou a melhor no duelo contra o ex-companheiro. Em uma delas, cruzamento rasteiro para Manoel, que estava sozinho, tocar forte pro gol. Arcanjo precisou de muito reflexo para correr para o meio do gol e tirar. Logo depois Manoel tocou sozinho embaixo do gol e acertou o travessão, mas nesse lance estava impedido. A lei do ex realmente não quis funcionar contra o Vitória, para alívio da torcida rubro-negra.

Ao longo da partida, Burse foi promovendo mudanças no setor ofensivo na tentativa de marcar e segurar o ímpeto do Altos. Deu chances para Foguinho e Luidy no ataque, para as saídas de Rafinha e Alan Pedro. Mesmo assim, faltou mobilidade no meio-campo do Leão, que precisou apostar em bolas em profundidade para tentar tirar o zero do placar. Mas nada feito. O saldo da noite foi a ótima atuação de Lucas Arcanjo, evitando a derrota, e mais uma rodada em que, após o apito final, a equipe precisa seguir atenta aos adversários na briga contra o rebaixamento.