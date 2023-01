Vitória não veta, mas Léo Gamalho dificilmente joga o Ba-Vi

Principal contratação do Vitória para a temporada, Léo Gamalho deve ficar fora do primeiro Ba-Vi de 2023. O centroavante sofreu um ferimento no antebraço, precisou passar por cirurgia e dificilmente estará apto para o clássico das 16h de domingo (29), no Barradão.

O acidente aconteceu na Toca do Leão, durante o treinamento de terça-feira (24). O jogador de 36 anos se chocou com um material de treino do clube, a barreira em formato de bonecos, usada principalmente para atividades que visam aperfeiçoar a bola parada.

Como o corte foi profundo e havia risco de contaminação por conta da terra e grama do campo, o jogador foi levado ao hospital e submetido a uma cirurgia. Ele ficou internado para uso de antibiótico venoso pelo risco de infecção.

Em sua conta pessoal no Instagram, Léo Gamalho repostou textos que dão indícios do susto que o acidente causou a ele e sua família. Segundo as mensagens, além de profundo, o corte chegou próximo do nervo que dá movimento à mão, mas não provocou lesão, fratura óssea ou dilaceração.

Léo Gamalho já recebeu alta e será reavaliado nesta sexta-feira (27), na Toca do Leão. Os médicos rubro-negros ainda não vetaram a participação do atacante no Ba-Vi, mas avaliarão não apenas a condição de recuperação do antebraço do atleta, como também o condicionamento físico, já que ele não treinou nos últimos dois dias e fez uso de medicações.

"O departamento médico vai fazer de tudo para ele poder ficar à disposição com segurança, mas vamos definir também com a preparação física se ele tem condições pelo tempo que ficou internado. Ainda não vetamos", afirmou o coordenador médico do Vitória, Luís Filipe Daneu.

Léo Gamalho era titular do Vitória antes do acidente. Ele começou em campo contra Juazeirense e Santa Cruz, mas desfalcou a equipe contra o Doce Mel, na noite de quinta-feira (26), porque estava no hospital. Ele foi substituído por Santiago Tréllez, dono da posição nos primeiros quatro jogos da temporada.