Vitória negocia com o atacante Pablo Diogo

O Vitória está perto de anunciar um reforço para o setor ofensivo. O clube negocia a contratação do atacante Pablo Diogo, que disputou o Campeonato Paulista pelo Santo André. A informação foi publicada inicialmente pelo canal Canto Rubro-Negro e confirmada pelo CORREIO.

Pablo Diogo tem 30 anos e foi revelado pelo Guarani. Depois, defendeu Monte Azul, Oeste, América-MG, Atlético-MG, CRB, Coritiba, Chapecoense e Operário-PR. Também tem no currículo duas experiências internacionais, no Vegalta Sendai, do Japão, e no Santa Clara, de Portugal.

Nesta temporada, Pablo Diogo fez 12 partidas com a camisa do Santo André, sendo 10 como titular. Ele marcou apenas um gol, no empate em 1x1 com o Santos, em 16 de fevereiro.

Até o momento, o Vitória oficializou a contratação de dois reforços para a Série B do Brasileiro, o goleiro Thiago Rodrigues e o volante Diego Fumaça. Ambos já treinam na Toca do Leão.