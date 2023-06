Vitória passa aperto no fim, mas vence o Tombense fora de casa: 2x1

Um dos visitantes mais indigestos da Série B do Brasileiro, o Vitória passou aperto no final do jogo, mas conseguiu vencer o Tombense, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, no interior de Minas Gerais. O Leão ganhou o confronto disputado na noite desta terça-feira (6) por 2x1. Wellington Nem e Santiago Tréllez assinaram os tentos rubro-negros. Marcelinho diminuiu com um golaço anotado aos 40 minutos da etapa final. A equipe mineira teve um jogador expulso no começo do segundo tempo.

Com o resultado, o Vitória somou 25 pontos e se garantiu na liderança da competição até o final da 11ª rodada sem depender de nenhum outro resultado. Foi a quarta vez que o Leão venceu como visitante na competição. Antes, bateu ABC (3x0), Ceará (2x0) e Botafogo-SP (3x0). O Tombense se manteve na vice-lanterna, com apenas seis pontos.

Diante do Tombense, o técnico Léo Condé recorreu novamente ao esquema com três zagueiros, adotado anteriormente no empate em 1x1 com o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, na 9ª rodada. O atacante Zé Hugo começou entre os reservas e o zagueiro João Victor reforçou a defesa. Essa não foi a única mudança. O lateral direito Railan substituiu Zeca, suspenso, e o goleiro Thiago Rodrigues estreou com a camisa vermelha e preta no lugar de Lucas Arcanjo, machucado.

A principal mudança do Tombense estava à beira das quatro linhas. Foi a primeira partida da equipe mineira após a demissão do técnico Marcelo Chamusca e do auxiliar Flávio Tanajura. O auxiliar Julian Tobar comandou o time de forma interina.

O Vitória volta a campo no domingo (11), às 18h, quando recebe o Criciúma, no Barradão, em partida válida pela 12ª rodada da Série B. O Tombense joga no mesmo dia, um pouquinho mais tarde, às 18h15, contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi.

Efetivo

O Vitória teve menos posse de bola e finalizações que o Tombense no primeiro tempo do jogo, mas conseguiu ser mais efetivo. O rubro-negro dominou as ações ofensivas nos primeiros minutos de bola rolando, quando apareceu duas vezes com Osvaldo. O goleiro Felipe Garcia deu rebote e precisou contar com a ajuda da zaga para espantar o perigo. Depois, o atacante chutou forte de fora da área e mandou para fora.

O gol saiu aos 22 minutos. Em seu terceiro jogo seguido como titular, Wellington Nem roubou a bola em saída errada do Tombense, deixou o marcador para trás e, de fora da área, acertou o canto: 1x0 para o Vitória.

Na sequência, Osvaldo tentou ampliar em duas oportunidades. Primeiro, mandou por cobertura ao ver Felipe Garcia adiantado, mas não foi preciso no chute e a bola ficou com o goleiro da equipe mineira. Depois, ele recebeu toque de calcanhar de Wellington Nem na pequena área, mas mandou para fora.

O Tombense passou a criar mais a partir dos 28 minutos, quando Fernandão exigiu bela defesa de Thiago Rodrigues ao dar uma bicicleta na área. O goleiro rubro-negro também defendeu o chute de longe de Egídio. Já a bomba de Marcelinho parou na trave.

Aperto

No segundo tempo, o VAR foi acionado logo aos dois minutos. Em cobrança de falta de Wellington Nem com finalização de Tréllez, a bola pegou em Roger Carvalho e a arbitragem sinalizou toque de mão. O zagueiro levou o segundo amarelo e na sequência o vermelho. Com um jogador a menos, o Tombense viu o Vitória ampliar o marcador quando Tréllez converteu o pênalti, aos seis minutos: 2x0.

O Tombense tentou diminuir com Marcelinho. Ele recebeu cruzamento açucarado de Pedro Costa e cabeceou, mas o goleiro Thiago Rodrigues levou a melhor ao conseguir espalmar. O próprio Marcelinho fez nova investida depois de tabelar com Keké, mas dessa vez chutou por cima do travessão.

Marcelinho foi vencido nas duas primeiras tentativas, mas não na terceira. Aos 40 minutos, ele acertou o ângulo e, com um golaço, diminuiu o placar no estádio Soares de Azevedo: 2x1. O Tombense foi para cima nos momentos finais do jogo, mostrou fôlego e superioridade, apesar de ter um jogador a menos, mas não conseguiu impedir a vitória rubro-negra.

Tombense 1x2 Vitória (Série B – 11ª rodada)

Tombense: Felipe Garcia, Pedro Costa, Augusto, Roger Carvalho e Emerson Barbosa; Pierre (Jaderson), Egídio (Wesley) e Matheus Frizzo; Kevin (Keké), Marcelinho e Fernandão (Daniel Amorim). Técnico: Julian Tobar (interino).

Vitória: Thiago Rodrigues, Railan, Camutanga (Yan Souto), João Victor, Wagner Leonardo (Zé Hugo) e Marcelo (Felipe Vieira); Marco Antônio (Léo Gomes), Rodrigo Andrade e Wellington Nem (Gegê); Osvaldo e Santiago Tréllez. Técnico: Léo Condé.

Estádio: Soares de Azevedo, em Muriaé (MG)

Gols: Wellington Nem, aos 22 minutos do 1º tempo; Tréllez, aos 6 minutos, e Marcelinho, aos 40, do 2º tempo

Cartão amarelo: Thiago Rodrigues, Keké, Rodrigo Andrade e Pierre

Cartão vermelho: Roger Carvalho

Arbitragem: Lucas Paulo Torezin, auxiliado por Ivan Carlos Bohn e Jefferson Cleiton Piva da Silva (Trio do PR).