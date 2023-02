Vitória pega o CSA de olho nos três primeiros pontos como visitante

O Vitória conseguiu amenizar a crise e se reabilitar no Campeonato Baiano ao derrotar o Jacobinense no Barradão. Agora, é hora de levar a confiança para outra competição: a Copa do Nordeste. O Leão visita o CSA neste domingo (5), às 16h, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 2ª rodada.

Depois de vencer Cordino-MA e Jacuipense na etapa preliminar, o início da fase de grupos do regional não seguiu o mesmo ímpeto. A primeira partida terminou em 1x1, com o Santa Cruz arrancando o empate no Barradão aos 50 minutos do segundo tempo.

O confronto com o CSA é a oportunidade de consolidar a reação rubro-negra na temporada. E, para provar que a fase instável acabou, nada melhor que conquistar a primeira vitória fora de casa.

O Leão já fez três partidas longe do Barradão, todas pelo estadual, e ainda não ganhou. Empatou por 1x1 com o Bahia de Feira na Arena Cajueiro, levou 3x1 da Juazeirense no Adauto Moraes e perdeu o Ba-Vi por 1x0 na Fonte Nova.

Com um ponto conquistado em três duelos fora de casa, o aproveitamento é de apenas 11% como visitante. A efeito de comparação, o rendimento no Barradão é de 72% - além das vitórias sobre Cordino-MA, Jacuipense e Jacobinense e o empate com Santa Cruz, o time também bateu o Doce Mel em seu estádio. Houve ainda uma derrota, para o Itabuna.

Um dos destaques recentes tem sido a melhora da defesa. Nos primeiros cinco jogos da temporada, a equipe foi vazada nove vezes - média de 1,8 gol por partida. Na sequência, a média despencou para 0,5, com dois gols sofridos em quatro compromissos.

"Mais do que nunca, precisa dar sequência, é importante para o jogador. Dankler e Camutanga tiveram dois, três jogos juntos. E não é questão só da zaga, dos defensores, mas do elenco mesmo. É algo coletivo, e que vai facilitar para que a bola não chegue com facilidade na defesa. Aos poucos, a gente vai se acostumando com os companheiros, situação de atletas que chegaram depois. Tudo isso leva tempo. Eles vêm se entrosando e demonstrando evolução", disse o técnico João Burse após a vitória sobre o Jacobinense.

Mudanças na escalação

Burse, porém, será obrigado a mexer no time para enfrentar o CSA. Rafinha se machucou contra o Jacobinense e não estará à disposição. Nem Vicente, pois o lateral também saiu lesionado e foi vetado. Sem ele, o técnico deve usar a mesma solução do jogo passado, com Zeca indo para a esquerda e Railan entrando na direita.

"É uma possibilidade. Quando trouxemos Zeca, sabíamos que ele fazia as duas funções. Para ele, é muito normal vir por dentro, carregar essa bola, fazer o lançamento", afirmou Burse.

Por outro lado, o treinador ganhará os reforços de Dalton e Nicolás Dibble, que estão recuperados. O mesmo com o centroavante Léo Gamalho, que viajou com a delegação para Maceió. Quem também está de volta é Léo Gomes, depois de cumprir suspensão.

Um possível Vitória tem: Dalton, Railan, Dankler, Camutanga e Zeca; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Diego Torres; Gegê, Léo Gamalho (Tréllez) e Dibble.