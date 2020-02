Vitória perde de goleada na estreia do Brasileiro feminino

O Vitória estreou mal no Campeonato Brasileiro feminino de futebol. Atuando fora de casa, as Leoas perderam por 7x0 para o Avaí Kindermann no sábado (8). O duelo aconteceu no estádio Carlos Alberto Costa Neves, na cidade de Caçador (SC).

O Vitória é o único time nordestino na elite do Brasileiro. Apesar do campeonato ser profissional, o rubro-negro decidiu utilizar uma equipe sub-17, que tem quatro atletas na seleção brasileira da categoria: Stephanie, Jamille, Laísa Eduarda e Emille. O elenco profissional foi desmanchado no ano passado.

Os gols do Avaí foram marcados por Júlia, Catyellen, Bruna (duas vezes cada) e Soraya. O próximo duelo das meninas do Vitória, comandadas por Lucas Grillo será quarta-feira (12), às 15h, no Barradão. O adversário será o Palmeiras.

O Brasileiro feminino é disputado por 16 equipes, que se enfrentam em turno único e as oito primeiras avançam para as quartas de final. Em 2019 o Vitória, atuando com time profissional, terminou em 9º lugar.