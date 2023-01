Vitória perde do Aster Brasil na estreia na Copa São Paulo

O Vitória estreou com derrota na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta terça (3), o time sub-20 do Leão foi derrotado pelo Aster Brasil, do Espírito Santo, por 1x0, pela primeira rodada do grupo 23, na cidade de Santana de Parnaíba. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Gustavinho, aos 35 minutos do segundo tempo.

O resultado deixa o Vitória na terceira colocação do grupo. No outro jogo da chave o Ska Brasil venceu o Paraná por 2x0. O time paranaense é o próximo adversário do Leão, na sexta-feira (6), às 13h.

Lance do jogo entre Figueirense e Vitória da Conquista

(Foto: Patrick Floriani/Figueirense FC)

Conquista vence

Outro time baiano que estreou foi o Vitória da Conquista, que venceu o Figueirense por 2x1, com gols de Pablo Ruan e Fernando - Renan Barnabé descontou para a equipe catarinense. A partida foi disputada no Estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano (SP).

O grupo 15 tem ainda União Suzano e Novorizontino, que se enfrentaram com vitória do Novorizontino por 2x0. Por causa do saldo de gols, o Vitória da Conquista está em segundo lugar.

O adversário do Bodinho na próxima rodada será o União Suzano, sexta (6), às 13h.