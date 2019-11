Vitória perde laterais titulares para o jogo contra o América-MG

O técnico Geninho vai ter problemas para resolver na defesa no próximo jogo do Vitória pela Série B. Isso porque no empate contra o CRB, que aconteceu nesta terça (12), no Barradão, os dois laterais titulares do time foram punidos com cartão e estão fora da partida contra o América-MG, sexta-feira (15), pela 36ª rodada.

Thiago Carleto foi punido com cartão amarelo no primeiro tempo após uma confusão entre o lateral e o atacante William Barbio, do CRB. Autor do segundo gol do Vitória na partida ao converter um pênalti cometido por Victor Ramos, Carleto estava pendurado e, com o terceiro cartão, será desfalque em Belo Horizonte.

O caso de Van foi um cartão providencial. Daniel Borges puxou contra-ataque sozinho desde o meio-campo nos minutos finais da partida, quando o Vitória havia se atirado para o ataque buscando a virada.

O lateral alagoano ia ficar de cara com Martín e, já na meia-lua, Van não hesitou e deu um carrinho por trás. Anti-jogo clássico que ocasionou a expulsão do camisa 28, mas salvou o pontinho do Vitória na partida.

Para a vaga de Carleto, Geninho tem as opções de Chiquinho e Capa. O último era quem ocupava a posição até a chegada do camisa 50. Para substituir Van, no entanto, as alternativas são Matheus Rocha e Wellisson. Isso porque o outro atleta do setor, Jonathan Bocão, passou por cirurgia no joelho e só volta a campo no ano que vem.

Além disso, Geninho vai ter que lidar com outra dúvida. Rodrigo Andrade deixou o campo no intervalo de jogo sentindo dor no pé. O volante será reavaliado pelo departamento médico.