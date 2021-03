Vitória perde para o Ceará na Copa do Nordeste: 3x1

O torcedor do Vitória lamentou a primeira derrota do time do coração na temporada 2021. E diante de um adversário que está atravessado na garganta. Responsável pela eliminação rubro-negra nas edições 2013, 2014, 2015 e 2020 da Copa do Nordeste, o Ceará foi novamente carrasco na tarde deste sábado (6).

A equipe alvinegra venceu por 3x1 o confronto válido pela 2ª rodada da fase classificatória do regional. Victor Jacaré e Saulo Mineiro (duas vezes) construíram o resultado no estádio Castelão, em Fortaleza. Vico, de pênalti, descontou.

EQUILIBRADO

A etapa inicial foi movimentada e equilibrada. O Vitória começou melhor e apareceu duas vezes com David chutando de fora da área. Na primeira tentativa a bola passou perto da trave. Na segunda, a redonda ficou nas mãos do goleiro Richard.

Do meio para o final do primeiro tempo, o Vitória caiu de produção, o Ceará cresceu e apresentou as melhores jogadas ofensivas. A primeira delas foi com Saulo Mineiro, que avançou, invadiu a área e bateu pra fora. Na sequência, ele mesmo recebeu bom lançamento e chutou cruzado, mas errou a pontaria outra vez.

Depois, Marlon ficou cara a cara com Yuri, mas chutou em cima do goleiro rubro-negro. A melhor oportunidade dos donos da casa foi registrada aos 38 minutos, quando Kelvyn, de fora da área, carimbou a trave do Vitória.

VOZÃO SE IMPÔS

Os gols do jogo ficaram reservados para a etapa final. O Ceará foi o primerio a balançar a rede, aos 18 minutos. Victor Jacaré deixou o banco de reservas e precisou de apenas seis minutos em campo para abrir o placar. Após vacilo de Van, a equipe alvinegra agiu rapidamente e o atacante mandou uma bomba da entrada da área: 1x0.

O Vitória chegou ao empate cobrando pênalti. David foi derrubado na área, Vico ficou responsável pela batida, deslocou o goleiro e comemorou aos 33 minutos: 1x1. No entanto, o Leão não conseguiu sustentar o empate.

Aos 43 minutos, Jacaré apareceu mais uma vez, dessa vez pra servir Saulo Mineiro, que aproveitou o cruzamento e, de cabeça, chamou Yuri para o jogo. O goleiro defendeu, mas a bola sobrou para o meia outra vez, que não desperdiçou a nova chance: 2x1.

Aos 47 minutos, Saulo Mineiro ainda balançou a rede outra vez. Depois de receber passe na entrada da área, chutou no canto e deu números finais ao jogo: 3x1 no Castelão.

PRÓXIMO JOGO

Depois de disputar o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, o Vitória vira a chave para estrear pela Copa do Brasil. Na terça-feira (9), o Leão visita o Águia Negra, em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, em duelo de jogo único, que vale classificação à segunda fase do torneio nacional. O rubro-negro tem a vantagem do empate.

FICHA TÉCNICA

Ceará 3x1 Vitória - 2ª rodada da Copa do Nordeste

Ceará: Richard, Eduardo, Klaus, Gabriel Lacerda e Kelvyn; William Oliveira (Oliveira), Pedro Naressi, Wescley (Victor Jacaré), Marlon (Felipe Baxola) e Saulo Mineiro; Felipe Vizeu (Rick). Técnico: Guto Ferreira.

Vitória: Yuri, Van, João Victor, Wallace e Pedrinho; Gabriel Bispo, Guilherme Rend (João Pedro) e Fernando Neto (Hitalo); Vico (Maykon Douglas), Samuel (Aníbal) e David. Técnico: Rodrigo Chagas.



Estádio: Castelão, em Fortaleza

Gols: Victor Jacaré, aos 18 minutos, Vico, aos 33, Saulo Mineiro, aos 43 e 47, do 2º tempo

Cartão amarelo: Eduardo, Pedro Naressi

Arbitragem: Tiago Nascimento do Santos, auxiliado por Clóvis Amaral da Silva e John Andson Alves Ribeiro.