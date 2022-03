Vitória perde para o Doce Mel e desperdiça chance de entrar no G4 do Baianão

O Vitória deixou escapar a chance de entrar no G4 do Campeonato Baiano. Apático em campo, o rubro-negro perdeu para o Doce Mel, por 1x0, no estádio Barbosão, em Cruz das Almas. O jogo disputado na noite desta quarta-feira (9) marcou o encerramento da 7ª rodada e manteve o Leão fora da zona de classificação do estadual, na 5ª colocação, com nove pontos.

A duas partidas do fim da fase classificatória do Baiano, o Vitória não depende mais apenas das próprias forças para avançar às semifinais. Vale lembrar que o rubro-negro não se classificou para as decisões do torneio nas últimas três edições do estadual. Já o Doce Mel conquistou um feito importante para a luta contra o rebaixamento. A equipe do interior deixou a vice-lanterna e assumiu a 6ª posição, com sete pontos.

Com Dinei entre os titulares após sete meses longe dos gramados, o Vitória fez um primeiro tempo apático, viu o Doce Mel controlar as ações e sofreu o gol no finalzinho do primeiro tempo. No intervalo do jogo, o técnico Dado Cavalcanti fez quatro substituições. Um dos sacados foi Dinei, mesmo após ter dito diante das câmeras que estava bem para retornar para a etapa final.

Bola em jogo

O primeiro lance de perigo do jogo foi do Vitória. Logo aos três minutos, Vicente cruzou para Dinei e viu o centroavante chutar para fora. E só. Essa foi a única boa investida do rubro-negro no primeiro tempo. O Doce Mel também não produziu grande coisa, mas esteve mais no campo de ataque. Ruan Bahia soltou o pé e tirou tinta da trave. Depois, o próprio Ruan Bahia cobrou falta e, na sobra, Chorinho não alcançou.

Ele deixou passar essa, mas foi decisivo para o Doce Mel abril o placar em jogada mais adiante. Aos 40 minutos, Chorinho aproveitou vacilo de João Pedro no meio-campo, roubou a bola, avançou, invadiu a área, deixou Alisson Cassiano para trás e cruzou rasteiro. Mateus Moraes tentou cortar, mas acabou mandando para dentro do gol: 1x0 para o Doce Mel, aos 40 minutos.

Insatisfeito com o resultado e com o futebol apresentado pelo Vitória, o técnico Dado Cavalcanti fez quatro alterações no intervalo e o Leão voltou para o segundo tempo com Ruan Nascimentos, Gabriel Santiago, Erik e Alisson Santos nos lugares de Alan Santos, Jadson, Dinei e Roberto, respectivamente.

Alisson Santos tratou de mostrar ao treinador que entrou com vontade. Driblou por dentro e deixou Vicente de cara para o gol. O lateral encheu o pé, mas a bola subiu demais e passou por cima do travessão. Depois, Alisson Santos apareceu novamente. Dessa vez, o prata da casa viu o goleiro Cassiano mal posicionado e mandou para o gol, mas errou a pontaria. Não passou disso.

FICHA TÉCNICA

Doce Mel 1x0 Vitória - 7ª rodada do Campeonato Baiano

Doce Mel: Cassiano, Matheus Peixe (Henrique), Renan Costa, Renan Eliphas e Ruan Quadros; Freire (Tico), Cacique (Gabriel Jordan), Elionay e Marcelinho (Matheuzinho); Chorinho (Tiago Carnaíba) e Cesinha. Técnico: Sérgio Araújo.

Vitória: Lucas Arcanjo, Alemão, Alisson Cassiano, Mateus Moraes e Vicente; João Pedro, Alan Santos (Ruan Nascimento) e Jadson (Gabriel Santiago); Roberto (Alisson Santos), Dinei (Erik) e Luidy (Jefferson Renan). Técnico: Dado Cavalcanti.

Estádio: Barbosão

Gol: Mateus Moraes (contra), aos 40 minutos do 1º tempo.

Cartão amarelo: Ruan Nascimento, Cassiano, Cesinha e João Pedro.

Arbitragem: Emerson Ricardo de Almeida Andrade, auxiliado por Paulo de Tarso Bregalda Gussen e Jucimar dos Santos Dias.