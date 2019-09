Vitória perde para o Grêmio pela semifinal dos Aspirantes

O Vitória começou mal na semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Nesta quinta-feira (5) o rubro-negro perdeu por 1x0 no Barradão para o Grêmio e terá que se recuperar fora de campo.

O gol do tricolor gaúcho saiu aos 17 minutos do segundo tempo, feito por Ferreira. Pelas regras do torneio, o Leão pode se classificar ganhando em Porto Alegre por apenas um gol de diferença, mas terá que marcar pelo menos duas vezes. Um novo 1x0 leva aos pênaltis.

Como havia sido adiantado pelo técnico Carlos Amadeu, o rubro-negro entrou em campo com alguns jogadores da equipe principal que não vêm atuando com regularidade, como o zagueiro Zé Ivaldo, recuperado há pouco de lesão.

O meia Nickson, o volante Gabriel Bispo e os atacantes Eron e Thiaguinho, que vêm atuando na Série B, também estiveram em campo. O Leão atuou com Caíque; Cedric, Dedé, Zé Ivaldo e Wellisson; Gabriel Bispo, Guilherme Rend e Nickson; Thiaguinho, Eron e Luan Gabriel.

Bahia joga nesta sexta-feira

O tricolor também está na semifinal do Brasileiro de Aspirantes, onde enfrentará o Internacional. O primeiro duelo é nesta sexta-feira (6), às 19h, em Pituaçu. A torcida terá acesso ao estádio mediante doação de 1 kg de alimento.