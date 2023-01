Vitória perde para o Paraná Clube e é eliminado da Copa São Paulo

O Vitória está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time sub-20 do Leão foi derrotado nesta sexta-feira (6) pelo Paraná Clube, por 1x0, em Santana do Parnaíba, pela segunda rodada do grupo 23. Guizão, de cabeça, marcou o gol que decretou a despedida rubro-negra da competição.

A primeira metade do duelo teve domínio do Vitória. Em busca de um bom resultado, o Leão pressionou, diante de um Paraná que focava em se defender. Mas o gol não saiu. Quem abriu o placar foi o Tricolor, na volta do intervalo.

Após cobrança de escanteio, a defesa rubro-negra afastou, mas Mello ficou com a sobra e lançou na área. Guizão completou de cabeça e abriu o placar, aos 3 minutos do segundo tempo. O Vitória martelou o rival no estante da partida, mas não conseguiu empatar. Assim, deu adeus à competição precocemente.

O Vitória já havia perdido o primeiro duelo, para o Aster Brasil, também por 1x0. Desta forma, o Leão segue zerado na Copinha, e ocupa a lanterna do grupo 23. O time volta a campo na segunda-feira (9), às 16h15, para cumprir tabela diante do Ska Brasil.

Conquista também perde

O Vitória da Conquista também não teve bom resultado nesta sexta-feira (6) na Copinha. A equipe sub-20 do Bode conheceu sua primeira derrota na competição ao perder para o União Suzano, por 2x1, em Suzano.

O anfitrião abriu o placar aos 22 do primeiro tempo, com Matheus Jesus, de pênalti. Na segunda etapa, o time baiano empatou logo no início, aos cinco minutos, com Roni. Mas o gol da vitória do Suzano veio pouco depois, aos 10, de novo com Matheus Jesus.

O resultado embolou o grupo 15. A equipe da casa somou os três primeiros pontos no torneio e empatou com o Conquista. Mas os baianos aparecem à frente, em segundo lugar, graças ao saldo de gols (0 x -1). O líder do grupo é Novorizontino, com seis. O time será o próximo rival do Bode, na próxima segunda-feira (9), às 13h.

Juazeirense vence

A Juazeirense, por sua vez, se recuperou da derrota na estreia, para o Palmeiras. Nesta sexta-feira (6), o Cancão de Fogo venceu o Rio Preto, por 2x1, em São José do Rio Preto.

Thiago Henrique abriu o placar aos 28 minutos da partida. Aos 46, o zagueiro João Paulo deixou tudo igual para o Rio Preto. Aos 9 minutos da etapa final, o time teve a chance de virar com um pênalti, mas a cobrança de Edvan parou nas mãos do goleiro do Cancão. Aos 26, a Juazeirense decretou a vitória, com Petherson.

Com o triunfo, o time baiano chegou aos 3 pontos, mesma quantidade do Rio Preto, que aparece na frente por melhor saldo de gols. O Palmeiras, líder da chave, ainda entra em campo nesta sexta-feira (6) contra o América-SP e pode sacramentar a classificação.