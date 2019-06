Vitória perde para o Sport por 3x1 e vira lanterna da Série B

O Vitória é lanterna da Série B, após mais uma derrota, a quinta em sete jogos. Na noite deste sábado (8), o Leão baiano foi superado pelo Sport por 3x1 na Ilha do Retiro, no Recife, e empurrado para a última colocação da competição. O revés fez o time empacar em quatro pontos e ser ultrapassado pelo América-MG, que venceu o CRB pelo mesmo placar, em Maceió.

O Sport começou o jogo melhor e abriu o placar aos 23 minutos, com Guilherme. Não demorou muito e o Vitória chegou ao empate - aos 29, com Anselmo Ramon. Com o placar igual, os dois times pressionaram e criaram boas chances. Só que foi o pernambucano quem se deu melhor e fechou o primeiro tempo com um golaço de Charles, aos 40, após passe de letra de Hernane.

Na volta do intervalo, mesmo atrás, o Leão baiano não se deixou abater. Marcou presença e pressionou, como dava, o rival. Só que todo o sufoco criado não foi suficiente: Guilherme, novamente, deixou o dele e empurrou o Vitória para a lanterna da Série B. o Sport entrou no G4, agora em quarto lugar, com 12 pontos.

O jogo

O Sport começou pressionando, dominando a posse de bola. Marcando bem, conseguiu a primeira finalização aos 4 minutos, quando Thyere roubou a bola e arriscou de fora da área, mas o chute foi por cima do travessão.

O Vitória respondeu rapidamente e quase abriu o placar aos 15 minutos. O estreante Wesley, recém-contratado do Palmeiras, chegou na área, driblou facilmente Thyere e chutou de direita. O goleiro Maílson fez uma defesa incrível.

Coube ao Sport, então, marcar o primeiro gol do jogo. Em um rápido contra-ataque, Sammir tocou a bola para Ezequiel na esquerda, que cruzou. Sander deu um pequeno desvio e Guilherme bateu colocado para o fundo da rede, aos 23 minutos do primeiro tempo.

Em seguida, novamente em contra-ataque, os pernambucanos ficaram perto de ampliar. Em jogada de três contra um, Guilherme tocou para Ezequiel, mas o atacante se enrolou e chutou errado.

Desta vez, o Vitória aplicou a máxima do ‘quem não faz, leva’. Em um erro na saída do Sport, Wesley foi pela esquerda e passou para Anselmo Ramon mandar uma bomba para empatar a partida, aos 29 minutos. Foi o primeiro gol do atacante com a camisa rubro-negra.

O empate fez o Vitória pressionar. Ruan tocou para Anselmo Ramon, que chutou cruzado na área. Foi longe, mas assustou. Logo depois, Capa passou por Norberto, só que Cleberson conseguiu afastar.

Aos 40, o Sport ampliou. Hernane recebeu de Ezequiel e deu passe, de letra, para Charles fazer o segundo. Hernane quase deixa o dele no fim da primeira etapa, só que se enroscou com Everton Sena e não conseguiu cabecear.

O Vitória teve boa oportunidade de empatar na volta do intervalo. Aos 5 minutos do segundo tempo, Wesley bateu de longe, só que Mailson defendeu. O mesmo atacante teve outra boa chance logo depois, quando chutou e a bola desviou em Thyere.

O Sport chegou perto de ampliar aos 25 do segundo tempo, mas o goleiro Ronaldo salvou duas vezes seguidas. Primeiro, acionado em um chute de Sammir no canto. Em seguida, no rebote, com Hernane.

O time da casa, no entanto, conseguiu selar o triunfo aos 32, mais uma vez com Guilherme. O jogador recebeu de Hernane fora da área e mandou no ângulo, sem chance de defesa para Ronaldo.

FICHA TÉCNICA:

Sport: Maílson, Norberto, Rafael Thyere, Cleberson e Sander; Charles, João Igor (Leandrinho) e Sammir (Ronaldo); Ezequiel (Hyuri), Hernane e Guilherme. Técnico: Guto Ferreira

Vitória: Ronaldo, Van, Zé Ivaldo, Everton Sena e Capa; Gabriel Bispo, Marciel (Felipe Gedoz) e Ruy (Nickson); Wesley, Anselmo Ramon e Ruan Levine (Ítalo). Técnico: Osmar Loss

Estádio: Ilha do Retiro, no Recife

Gols: Guilherme, aos 23 minutos, Anselmo Ramon, aos 29, e Charles, aos 40 do 1º tempo; Guilherme, aos 32 do 2º tempo

Cartão amarelo: Sammir, Charles (Sport); Van (Vitória)

Público total: 15.176 torcedores

Renda: R$ 221.416,00

Arbitragem: Vinicius Furlan, auxiliado por Fabio Rogério Baesteiro e Gustavo Rodrigues de Oliveira (trio de SP).