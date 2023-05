Vitória planeja contratar até quatro reforços na próxima janela

O Vitória anunciou 25 contratações para a temporada 2023 e esse número deve subir no segundo semestre. O clube pretende apresentar até quatro reforços em julho, na segunda janela de transferências do futebol brasileiro.

"Nesse exato momento, estamos monitorando os jogadores. Desde o dia que fechou a primeira janela, estamos monitorando. De três a quatro reforços", avisou o presidente rubro-negro, Fábio Mota, durante entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (3).

Dos 25 reforços, 12 chegaram para encorpar o elenco para a Série B do Brasileiro, após as eliminações precoces no Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

"Sempre disse que teríamos dois times. No primeiro trimestre, que no futebol foi um desastre, e um time para o segundo trimestre, que cumpriu o que eu disse. É um outro time e mais forte que o primeiro trimestre. Continuo dizendo. Ontem nós fizemos reunião com Condé, diretoria, Ítalo, e nós temos essa mesma compreensão".

Além de novos reforços, a diretoria rubro-negra também tenta manter na Toca um meio-campista que se firmou no time titular com Léo Condé. O volante Rodrigo Andrade tem contrato com o Vitória apenas até o dia 31 de julho e ainda não chegou a acordo para renovação.

"A gente tem conversado. A vontade dele é ficar no Vitória. Ele tem empresário, contrato, nunca disse para mim se assinou outro pré-contrato. Mas eu acho que a gente só vai saber quando concluir, em julho. Já fizemos proposta, já conversamos com ele. Só podemos saber em julho. Se não ficar, esperamos que fique, estamos medindo todas as forças pra isso", disse Fábio Mota.

"Se não ficar, estamos monitorando um oito, um cinco, um 10, como um nove", completou o presidente do Vitória, sinalizando que três jogadores de meio-campo e um centroavante estão nos planos do clube.

Com 100% de aproveitamento e nove pontos somados, o Vitória encerrou a terceira rodada como líder da Série B. O rubro-negro foi ultrapassado pelo Criciúma, que já jogou pela quarta rodada e foi a 10 pontos após empatar com o Londrina por 1x1, fora de casa. O Leão volta a entrar em campo na sexta-feira (5), às 21h30, contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.