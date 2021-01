Vitória pode garantir permanência na Série B contra o Botafogo-SP

O Vitória só volta a jogar na semana que vem, mas o torcedor rubro-negro tem motivo de sobra para ficar atento diante da televisão nesta sexta-feira (22). Adversário direto do Leão na luta contra o rebaixamento, o Figueirense abre a penúltima rodada da Série B às 16h, contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, interior gaúcho. O resultado desse confronto vai ditar o cenário da briga pela permanência vermelha e preta na segunda divisão.

Com 42 pontos, o Vitória ocupa a 16ª posição na tabela de classificação. O Figueirense soma três a menos e é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, em 17º lugar. Ambos têm nove triunfos, primeiro critério de desempate em caso de pontuação igualada.

Nesta rodada, a equipe catarinense vai enfrentar, fora de casa, um rival que está tentando conquistar o acesso. O Juventude está na 5ª colocação e tem 55 pontos, um a menos que o CSA, primeiro time dentro do G4. O Leão receberá o já rebaixado Botafogo-SP, que ocupa a vice-lanterna com 34 pontos. O jogo será disputado na próxima terça-feira (26), às 21h30, no Barradão. Veja a seguir os cenários possíveis para o Vitória a depender do resultado do Figueirense:

CENÁRIOS POSSÍVEIS

1) Figueirense ganha do Juventude

Se o Figueirense vencer o Juventude, chegará aos mesmos 42 pontos do Vitória e ficará com um triunfo a mais. Consequentemente, os dois trocarão de posição - a equipe catarinense vai assumir o 16º lugar e empurrará o Leão para o 17º. Esse resultado obrigará o Vitória a empatar ou vencer o Botafogo-SP para sair da zona de rebaixamento e inverter novamente as colocações na tabela. Neste cenário, a queda ou permanência do Vitória na Série B só será definida na última rodada, que foi antecipada para o dia 29, quando o rubro-negro visita o Brasil de Pelotas.

2) Figueirense empata

Se o Figueirense empatar com o Juventude, ele irá a 40 pontos e permanecerá na zona de rebaixamento, sem ameaçar o Vitória nesta penúltima rodada. Neste caso, um triunfo contra o Botafogo-SP já garantiria a permanência rubro-negra na Série B, pois o time comandado por Rodrigo Chagas chegaria a 45 e não poderia ser alcançado pela equipe catarinense na última rodada. Considerando que o Leão empate, ficaria com 43 pontos e precisaria de outro empate no jogo derradeiro para confirmar a manutenção na divisão de acesso.

3) Figueirense perde

O melhor cenário, claro, é uma derrota do Figueirense. Se isso acontecer, bastará ao Vitória empatar com o Botafogo-SP para se garantir na Série B com uma rodada de antecedência para o fim do campeonato. E mesmo em caso de derrota para o time paulista, o rubro-negro seguirá precisando de apenas um empate diante do Brasil de Pelotas no último jogo.

Probabilidades

De acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Vitória agora tem apenas 10,4% de risco de rebaixamento. Já o do Figueirense é de 81,7%.

Com 36 pontos, o Paraná é o 18º colocado e ainda não está matematicamente rebaixado, mas tem 99,1% de chance de cair para a Série C e só ultrapassa o Vitória se vencer os dois jogos e o rubro-negro perder os dois.