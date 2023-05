Vitória pode ter dois reforços contra o CRB

O Vitória deve ganhar reforços para encarar o CRB na 8ª rodada da Série B do Brasileiro. O rubro-negro vai receber a equipe alagoana na quarta-feira (24), às 19h, no Barradão, com o objetivo de voltar a vencer na competição. Depois de derrotar os cinco primeiros adversários da divisão de acesso, o Leão perdeu para Atlético-GO e Mirassol.

O técnico Léo Condé tem um reforço certo para o confronto. Pilar do meio-campo rubro-negro, o volante Rodrigo Andrade está de volta ao time após cumprir suspensão. O jogador de 26 anos foi titular nas seis primeira rodadas da Série B e marcou um gol. No total foram 19 jogos com a camisa do Vitória na temporada, além de um tento anotado também na pré-Copa do Nordeste.

Com o retorno de Rodrigo Andrade, a única baixa no meio-campo seguirá sendo Giovanni Augusto. O camisa 10 do Leão ainda trata uma lesão na panturrilha e será reavaliado pelos médicos do clube no começo desta semana. O meia desfalcou o time nos últimos três jogos e também não estará disponível para enfrentar o CRB.

Léo Gomes e Rodrigo Andrade voltarão a formar a dupla de volantes protetora da zaga rubro-negra. A vaga na armação das jogadas, no entanto, ainda será definida pelo técnico Léo Condé. Escolhido para o onze inicial contra o Mirassol, Thiago Lopes deixou a desejar e pode perder o posto. Matheusinho pode voltar a ser titular. Gegê também é opção.

Além de Rodrigo Andrade, outro jogador pode reforçar o Vitória contra o CRB. Léo Gamalho está recuperado de uma tendinite na panturrilha e a previsão é de que ele volte a treinar com o elenco na segunda-feira (22). O centroavante de 37 anos desfalcou o time nos últimos quatro jogos. Welder vem sendo o substituto.

Na última rodada da Série B, o Vitória não conseguiu balançar a rede do Mirassol. Foi a primeira vez que isso aconteceu na competição. Apesar do tropeço, o Vitória não perdeu a liderança do torneio, pois os adversários que poderiam ultrapassá-lo também não tiveram sucesso na rodada.

O Leão tem os mesmos 15 pontos do Atlético-GO, mas leva a melhor no número de vitórias (cinco contra quatro). O Guarani ainda não entrou em campo e tem chance matemática de superar o rubro-negro baiano, mas para isso precisará, além de vencer o confronto com a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, tirar a diferença no saldo de gols. O Vitória tem 10 gols de saldo e a equipe paulista 6.

Após retornar da cidade de Mirassol, o elenco do Vitória ganhou folga neste domingo (21) e se reapresenta na Toca do Leão na segunda-feira (22) à tarde, quando inicia os preparativos para o jogo contra o CRB.