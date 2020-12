Vitória pode ter jovem da base como titular da zaga contra Oeste

O primeiro triunfo do técnico Mazola Júnior veio em seu segundo jogo no comando do Vitória. Agora ele se prepara para um novo desafio: ganhar a primeira partida fora de casa. Terá a oportunidade nesta sexta-feira (18), quando enfrenta o Oeste, às 16h, em Barueri (SP).

O adversário é o lanterna da Série B, com 16 pontos. É quem mais sofreu gols no campeonato (49) e tem o segundo pior ataque, com 20 gols em 29 rodadas, à frente só do Botafogo-SP, com 17.

O segundo quesito é importante para Mazola, que pode ter dor de cabeça para montar o setor defensivo do Leão. Wallace recebeu o terceiro cartão amarelo durante a vitória por 1x0 sobre o Juventude e está suspenso.

João Victor é o substituto imediato para a posição. O problema é que o outro titular, Maurício Ramos, é dúvida contra o Oeste. Ele não participou da rodada anterior por lesão, além de um problema pessoal.

Segundo o Vitória, Maurício foi avaliado na quarta-feira (16) e apresentou boa evolução do cansaço muscular na coxa esquerda. Mas a presença dele na Arena Barueri ainda não é dada como certa.

Se o experiente jogador não tiver condições, só haverá um zagueiro disponível: Mateus Moraes. Seria a primeira vez que o jovem de 19 anos atuaria como titular na Série B.

Até agora, Mateus só disputou uma partida pela competição, na goleada de 4x1 sobre o Paraná, na Vila Capanema. Entrou em campo aos 34 minutos do segundo tempo, substituindo Wallace. O confronto, aliás, marcou o único triunfo rubro-negro como visitante até agora.

“Se Maurício não puder jogar, vamos estudar. Mateus vem treinando muito bem, canhoto. Vamos esperar qual vai ser a melhor formação”, adiantou Mazola.

Mateus foi campeão invicto da Copa do Nordeste sub-20 em 2019, em que marcou um gol. Em 2020, ele participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior e depois foi integrado ao elenco de aspirantes, que, na época, disputou o Campeonato Baiano. Chegou a disputar um jogo, sendo titular na derrota por 1x0 contra o Jacuipense. Em novembro, renovou com o clube até dezembro de 2024.

Indisponíveis

Outra opção para a vaga seria Gabriel Furtado, que formou a zaga titular com João Victor nos três primeiros jogos da Série B. Só que o jogador está em tratamento do quadril e não retornará mais até o fim da competição.

Já John, que chegou a ficar no banco uma vez, durante a primeira rodada, foi emprestado para o Corinthians até o fim de 2021.

Além de Maurício Ramos, recuperam-se de lesão o goleiro Ronaldo, o volante Guilherme Rend, o meia Fernando Neto e o atacante Alisson Farias. Leocovick, César e Lucas Arcanjo estão afastados por covid-19. Já o lateral direito Léo, que cumpriu suspensão contra o Juventude, volta a ficar à disposição.

O meia Juninho Quixadá não é mais opção: ontem, o Vitória informou a rescisão contratual com o jogador. Segundo o clube, o rompimento do vínculo, que era válido até o fim da Série B, aconteceu de forma amigável. Ao todo, ele participou de seis jogos com a camisa rubro-negra.