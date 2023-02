Vitória pode ter que torcer para o Bahia para avançar no Baianão; entenda

O Vitória está em uma situação complicada no Campeonato Baiano. O rubro-negro não depende mais apenas das próprias forças para avançar ao mata-mata, e corre sério risco de mais uma eliminação precoce no estadual. Pressionado, ainda pode ter que torcer para o maior rival, o Bahia, na última rodada.

O Leão tinha a chance de ter entrado no G4 do estadual no último domingo (12), mas era preciso ganhar por dois gols (ou mais) de diferença do Jacuipense, no Barradão. A vantagem, porém, não veio - e nem o triunfo: o jogo terminou empatado em 1x1.

Agora, o cenário é o seguinte: falta apenas uma rodada a ser disputada, e o rubro-negro, neste momento, é o 5º colocado, com 11 pontos. Está a apenas um de distância para o Itabuna, que fecha a zona de classificação.

Mas o Vitória ainda pode cair uma posição nesta terça-feira (14) - e justamente para o seu último oponente, o Barcelona de Ilhéus. O time recebe o Jacobinense às 20h30 no estádio Mário Pessoa, em partida que fecha a 8ª rodada. Caso ganhe, vai aos mesmos 11 pontos do Leão, mas ultrapassaria no saldo de gols.

Na última rodada, os dois se enfrentam. E o Barcelona de Ilhéus, nesse caso, jogaria por um empate para ficar na frente do Vitória. Já para o Leão, só um triunfo interessa, sem margem para qualquer tropeço.

O dever de casa sozinho, porém, não basta. Ainda será preciso ligar o secador na direção do Itabuna e/ou do Jacuipense. Os dois times ainda podem perder a vaga para o Vitória, mas enfrentam duas equipes já 'desinteressadas' no Baianão. É aí que entra o grande rival do rubro-negro.

O Bahia será o adversário do Itabuna na última rodada. O jogo vai ser disputado no estádio Ribeirão, em Camacan, onde o Dragão do Sul tem mandado suas partidas na competição. Se o Bahia vencer ou empatar, manteria o Dragão do Sul com 12 ou 13 pontos, respectivamente. Já o Vitória, caso ganhe, passaria a somar 14 pontos, e assumiria o lugar no G4.

O Itabuna, aliás, já 'ajudou' o Leão no último domingo (12), quando foi goleado pelo Bahia de Feira por 4x0.

Vale lembrar que o Bahia não só já está garantido na próxima fase do estadual, como tem a primeira posição assegurada. A tendência é que o tricolor encare o Itabuna com a equipe alternativa, mesclando reservas e sub-20, como fez diante do Doce Mel.

Há ainda outra possibilidade de classificação para o Vitória: o Jacuipense, atualmente na 3ª posição, ser derrotado pela Juazeirense (2º e já classificado), em casa. Esse cenário, porém, é um pouco mais complicado, já que o rubro-negro (com o triunfo) e o Leão do Sisal (com a derrota) empatariam nos 14 pontos. Assim, seria preciso reverter o saldo, que hoje é favorável ao time de Riachão de Jacuípe: 3x0.

"A gente lamenta muito esperar combinação de resultado. Eu vim também para fazer planejamento de temporada e naturalmente as correções vão acontecer. Essas correções vão acontecer dentro dos jogos, o que é ruim. A gente disputa ainda Copa do Nordeste e Copa do Brasil que vem pela frente. Fiz observações para ir corrigindo", disse o técnico do Vitória, Léo Condé, após o empate com o Jacuipense.

Todos os jogos da última rodada serão simultâneos, e acontecerão no dia 26, às 16h. Antes disso, o Vitória fará três jogos seguidos pela Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira (15), às 19h30, visita o Sergipe no Batistão. No sábado (18), encara o ABC no Barradão, às 16h30. Já no dia 23, às 19h, recebe o Náutico em casa.