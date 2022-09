Vitória precisa golear ABC para entrar na zona de classificação; veja classificação

O Vitória entra em campo neste domingo (4), às 17h, quando enfrenta o ABC no Barradão, pela terceira rodada do quadrangular decisivo da Série C. E devido ao resultado do outro jogo do grupo, realizado no sábado, o Leão precisa ganhar por três gols de diferença para entrar na zona de classificação.

Hoje o rubro-negro está em terceiro lugar, com três pontos e saldo negativo de três. O ABC ganhou do Paysandu por 2x1 nesta rodada, em Florianópolis, sábado, e assumiu a liderança do grupo C com seis pontos e saldo positivo de quatro gols. O ABC também tem seis, com saldo de dois. O Paysandu é o lanterna, sem pontuação.

O Vitória, portanto, além de ganhar o jogo, tem que ultrapassar o time potiguar no saldo para assumir a segunda colocação. Para isso, é necessária uma diferença de três gols, o que levaria o Leão a ter saldo positivo de um e deixaria o ABC com negativo de um gol.

Após essa rodada, faltarão outras três para o término do quadrangular. O Vitória enfrentará os mesmos times, só que em ordem invertida: primeiro ABC, depois Figueirense e por fim o Paysandu. O único no Barradão será contra o time catarinense.

Classificação do grupo C:

1º) Figueirense: 6 pontos / saldo +4 / 3 jogos

2º) ABC: 6 pontos / saldo +2 / 2 jogos

3º) Vitória: 3 pontos / saldo -3 / 2 jogos

4º) Paysandu: 0 ponto / 3 jogos