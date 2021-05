Vitória precisará disputar a pré-Copa do Nordeste 2022

Teracampeão da Copa do Nordeste, o Vitória precisará disputar pela primeira vez a fase preliminar do regional 2022. O rubro-negro não tem vaga garantida na fase de grupos da próxima edição. O principal responsável por isso é o próprio Leão, que foi eliminado precocemente do Campeonato Baiano. Precisaria então de uma ajudinha do rival Bahia e não contou com ela.

A colocação dos clubes no Baiano é o que define as vagas no Nordestão. O campeão do estadual tem a vaga no regional garantida automaticamente. Essa não foi uma opção para o Vitória, já que o time comandado por Rodrigo Chagas foi eliminado ainda na fase classificatória.

A outra vaga é dada à equipe baiana melhor posicionada no ranking da CBF, posto ocupado atualmente pelo Bahia, que ocupa a 11ª colocação. O Vitória aparece na 23ª. Se o tricolor fosse o campeão estadual este ano, o Leão asseguraria a vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste através do critério do melhor ranking.

No entanto, o tricolor foi eliminado da disputa na semifinal, ao perder para o Bahia de Feira por 3x0 na noite de quarta-feira (12), na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. A taça ficará portanto com o Tremendão ou o Atlético de Alagoinhas, finalistas do estadual. Com isso, a vaga por ranking para o Nordestão ficou com o próprio Bahia.

A terceira vaga a que os clubes baianos têm direito dá acesso à fase preliminar da Copa do Nordeste. Diz o regulamento do Campeonato Baiano que, quando o campeão não é um time integrante da Série A ou B do Brasileirão (o que vai acontecer neste ano), a vaga fica com o segundo melhor time do estado no ranking da CBF. Foi com essa vaga que o Vitória ficou.

A fase preliminar é composta por oito times, um de cada estado da região com exceção do Ceará. O Vitória enfrentará um destes, em jogos de ida e volta. Se avançar, entra na fase de grupos.

Com essa formatação no estadual, que foi adotada há alguns anos para evitar que times de mais tradição fiquem fora da Copa do Nordeste, a final do Baianão 2021 colocará em jogo uma vaga no regional para Bahia de Feira ou Atlético de Alagoinhas, já que o vice não disputará a competição.