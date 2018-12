Vitória procura por Guto Ferreira, afirma empresário do técnico

Em busca de um técnico para a temporada 2019, o Vitória pode contratar um velho conhecido de Ba-Vis. É Guto Ferreira, que treinou o Bahia entre 2016 e 2017 e voltou no início desta temporada ao Fazendão.

Em contato com o CORREIO, o empresário de Guto, Adriano Spadoto, confirmou a negociação: "Conversamos com o Vitória e passamos uma proposta a eles. Agora, só depende deles responderem. Da nossa parte, temos muito interesse".

O Vitória negou o interesse no comandante. O CORREIO apurou, no entanto, que o clube está reta final de negociações e pode anunciar um novo técnico ainda nesta semana.

Segundo Spadoto, a relação de Guto Ferreira com Jorge Macedo, diretor de futebol rubro-negro, ajuda no interesse de voltar à Bahia: "Eles subiram juntos o Internacional (no ano passado). E a relação de Guto com Salvador, não precisa nem falar, né? Ele é campeão baiano, campeão da Copa do Nordeste e teve o acesso com o Bahia".

O empresário, no entanto, disse que o Vitória encara a concorrência de outras equipes. "Temos a Ponte (Preta) e mais um clube que estamos esperando o resultado da eleição", disse. O clube que terá eleição ainda em dezembro é o Sport.

Retrospecto

Guto treinou o Bahia em duas oportunidades. A primeira em 2016. Ele chegou em junho, em meio à Série B, e conquistou o acesso ao final daquela temporada com uma campanha de 100% de aproveitamento na Fonte Nova durante o segundo turno.

Renovou contrato para 2017, quando foi campeão do Nordeste. Acabou trocando o Bahia pelo Internacional em maio, logo após o título. No Colorado, participou do segundo acesso consecutivo, apesar de ter sido demitido a três rodadas do fim da competição.

Guto voltou ao Bahia no início de 2018. Foi campeão baiano mas, após um início ruim de Série A, acabou demitido em junho depois de uma derrota por 2x0 para o Grêmio na Fonte Nova.

Acabou indo em agosto para a Chapecoense. Sem conseguir fazer a equipe reagir na Série A, acabou demitido em outubro. Curiosamente, após uma derrota para o Vitória, treinador por Carpegiani, por 1x0, na Arena Condá.

No comando do Bahia, o técnico teve retrospecto favorável em Ba-Vis. Foram quatro triunfos, dois empates e duas derrotas.