Vitória prorroga feirão de associação mais uma vez

Após o time vencer Ponte Preta e ABC nas duas primeiras rodadas da Série B do Brasileiro, a diretoria do Vitória decidiu prorrogar o feirão de associação do clube mais uma vez. A ação se encerraria no último domingo (23), mas ficará ativa ao menos até sexta-feira (28), quando o Leão encara o Londrina, às 19h, no Barradão.

A ideia é aproveitar mais uma vez a empolgação da torcida com o bom começo no torneio nacional para alcançar a meta de 30 mil sócios. O rubro-negro tem 100% de aproveitamento na competição, com seis pontos somados, e ocupa a segunda colocação da tabela de classificação. O líder é o Guarani, que leva a melhor no número de gols marcados (7 contra 6).

"Alô, nação! Vitória maiúscula. Vitória do Vitória. Feirão prorrogado. Vamos chegar a 30 mil. Todos os caminhos levam ao Barradão na sexta-feira, contra o Londrina. Vamos subir, Negô!", convocou o presidente do Vitória, Fábio Mota, em vídeo postado na noite de domingo, no Instagram oficial do clube.

A loja montada no Shopping Paralela para atender o feirão oferece descontos de 40% e permite que os rubro-negros já saiam com a carteirinha em mãos. Para atrair o torcedor, o clube promoveu a apresentação oficial de alguns dos 12 reforços no local, a exemplo dos atacantes Welder e Matheusinho. Também é possível fazer a adesão através do site Sou Mais Vitória.