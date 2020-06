Vitória realiza testes para covid-19 e não encontra casos positivos

Após três meses, a Toca do Leão voltou a ficar movimentada. Os jogadores do elenco principal do Vitória se reapresentaram no centro de treinamento nesta terça-feira (16) e realizaram testes para covid-19. Nenhum caso positivo foi detectado segundo o clube. Na segunda passada, a Prefeitura de Salvador autorizou a retomada dos treinos de times de futebol profissional. Uma das exigências do protocolo de recomeço das atividades é a testagem de todos.

A coleta dos exames foi feita no sistema drive-thru. "Estamos de volta. Vamos que vamos!", comemorou o atacante Vico em vídeo postado em sua conta pessoal no Instagram. De dentro do carro, ele gravou imagens da fila de espera no centro de treinamento. Companheiro de posição, Léo Ceará fez o mesmo. "Que saudade! Aos poucos, vamos voltando. Logo, logo estaremos de volta", escreveu o centroavante na mesma rede social.

Ao todo, 31 jogadores que compõem atualmente o elenco principal realizaram o exame de coronavírus, assim como 23 funcionários, entre eles membros da comissão técnica. Em trânsito para Salvador, cinco atletas serão testados hoje em um laboratório parceiro do clube: os volantes Gabriel Bispo, Rodrigo Andrade e Gerson Magrão, o meia Eduardo e o goleiro recém-contratado César.

Recuperado da cirurgia no púbis, o atacante equatoriano Jordy Caicedo está novamente integrado ao grupo. Já o goleiro uruguaio Martín Rodriguez, que passou por cirurgia no joelho, ainda não foi liberado pelo departamento médico.

O processo de testagem para covid-19 foi coordenado pelo fisiologista Alexandre Dortas. Sem casos positivos, os treinos na Toca do Leão serão iniciados na manhã de quarta. No primeiro momento, as atividades serão comandadas pelos preparadores físicos Ednilson Sena e Rodrigo Santana. O trabalho dos goleiros será responsabilidade dos treinadores Luciano Júnior e Itamar Ferreira.

Na chegada ao CT, todos terão a temperatura medida. Os vestiários não poderão ser utilizados. Por isso, os jogadores chegarão uniformizados e retornarão para casa sem tomar banho. Os treinos serão feitos nos dois campos de treinamento de grama natural que a Toca do Leão dispõe e no estacionamento, onde o clube adaptou uma academia ao ar livre, com grama sintética, toldo e aparelhos.

Os auxiliares técnicos Bruno Pivetti e Flávio Tanajura se apresentarão no clube na quarta-feira e passarão por exames. Com 71 anos, o técnico Geninho faz parte do grupo de risco da covid-19 e está em isolamento na casa que mantém em Santos, no litoral de São Paulo, desde que o Vitória suspendeu as atividades na Toca do Leão, no dia 17 de março. Ainda não há previsão do retorno dele a Salvador, que deve ocorrer quando houver uma definição da retomada dos campeonatos.

O Vitória deu férias coletivas em abril e realizou treinos físicos através de plataformas digitais nos últimos 45 dias. A última vez que o Leão disputou uma partida foi no dia 15 de março. Na ocasião, o rubro-negro entrou em campo com duas equipes. O já extinto time de aspirantes, que era treinado por Agnaldo Liz, perdeu para o Jacuipense por 1x0, no estádio Valfredão, em Riachão do Jacuípe, pelo Campeonato Baiano. Já o time principal, comandado por Geninho, goleou o River por 4x1, pela Copa do Nordeste, no Barradão.