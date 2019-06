Vitória rebate informação sobre suposta crítica argentina a campo

As declarações sobre uma suposta insatisfação da delegação argentina com o Barradão não foram vistas com bons olhos pelo Vitória. No início da noite desta sexta-feira (14) o clube emitiu comunicado respondendo às críticas.

A 'treta' começou ainda nesta sexta, após a informação do repórter André Hernan, do SporTV, afirmando sobre as reclamações argentinas.

"Há uma insatisfação da Argentina com o estado do gramado do Barradão. Foram cinco treinamentos e o pessoal reclamou muito. Mandaram cortar grama, disseram que não tem estrutura para fazer entrevista coletiva", apontou Hernan, durante o Seleção Sportv.

Em nota, o Vitória afirmou que repele o conteúdo da matéria. O comunicado, assinado pela diretoria do Leão, também apontou que três dos sete campos do Centro de Treinamento (CT) rubro-negro foram testados e que o comitê organizador da Copa América nunca solicitou espaço para entrevistas coletivas.

O Vitória também alega que delegação argentina demonstrou satisfação com as instalações e tem certeza de que "tudo não passou de um mal-entendido, pois temos recebido elogios da delegação todos os dias que aqui esteve pela recepção costumeira dos baianos, e pela qualidade da estrutura colocada a sua disposição".

Tá Leo... nós já entendemos que você está se sentindo em casa! pic.twitter.com/Y8gbmelOZi — EC Vitória (@ECVitoria) 14 de junho de 2019

Outro ponto rebatido pelo rubro-negro baiano foi sobre o pedido da Associação de Futebol da Argentina (AFA) para realização de um treinamento na Fonte Nova por conta desse suposto incômodo com as instalações do Barradão.

De fato, tanto Argentina quanto Colômbia solicitaram que o Comitê Organizador Local (COL) cedesse o estádio para treinamento, mas, segundo as assessorias das seleções, tiveram o pedido negado sob a justificativa de preservar o gramado da Fonte Nova. A versão é negada pelo COL.

Argentina e Colômbia se enfrentam nesse sábado (18) às 19h, na Fonte Nova. O jogo marca a estreia dos dois países nesta edição da Copa América.

Confira a íntegra da nota enviada pelo Vitória:

A respeito de matéria divulgada por repórter da Sportv no programa Seleção, hoje (14/06), o Esporte Clube Vitória, através da sua direção, vem a público respeitosamente, repelir o conteúdo da matéria em que destacou “o desagrado da delegação argentina que treina no gramado do nosso estádio (Barradão)”.

A dita matéria, dizia que os argentinos não estavam gostando do nosso gramado e que também reclamaram que não tínhamos espaço para entrevistas coletivas. E que por isso preferiam treinar no Estádio da Fonte Nova. A esse respeito declaramos de que 3 dos 7 campos que temos foram testados e aprovados pela Conmebol para os treinamentos das seleções e o comitê organizador nunca nos solicitou espaço para entrevistas coletivas. E a este respeito, nos foi informado de que as seleções deveriam fazer as suas entrevistas coletivas nos hotéis onde estão hospedadas.

No próximo domingo pela manhã (16/06), o clube voltará a receber a delegação argentina para uma nova sessão de treinamentos e temos certeza de que tudo não passou de um mal-entendido, pois temos recebido elogios da delegação todos os dias que aqui esteve pela recepção costumeira dos baianos, e pela qualidade da estrutura colocada a sua disposição.

Estamos na lanterna da competição, momentaneamente, pelo estado lamentável que encontramos o clube após 3 gestões desastrosas. E Petkovic que teve uma passagem como gestor e treinador em uma destas gestões, pode atestar o momento que estamos vivendo.

As declarações do restante da mesa não merecem maiores comentários pois quando falam do histórico do gramado, demonstram falta de informação.

A Diretoria.

*com supervisão do subeditor Ivan Dias Marques