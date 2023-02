Vitória recebe o Jacobinense em jogo crucial para sobrevivência no Baiano

Em situação bastante delicada no Campeonato Baiano, o Vitória vai encarar o famoso 'jogo de seis pontos' contra o Jacobinense. O adversário da vez soma dois pontos a mais que o rubro-negro e está uma posição acima na classificação do estadual. Ou seja, se vencer a partida das 19h15 desta quinta-feira (2), no Barradão, o Leão não apenas subirá na tabela como deixará um concorrente na briga pelo G4 para trás.

O Vitória é o oitavo colocado, com quatro pontos. O Jacobinense soma seis e está em sétimo lugar. O Bahia lidera a competição, com 12 pontos. Itabuna e Jacuipense ocupam o segundo e terceiro lugares, respectivamente, com 10 cada. O Barcelona de Ilhéus aparece na quarta posição, com oito pontos. Apenas os quatro primeiros avançam às semifinais.

"Temos quatro decisões pelo Baiano e creio que vamos conseguir nossa classificação", projetou o zagueiro Camutanga no começo da semana. "Infelizmente tivemos um início ruim, mas é encarar esse quatro jogos como finais pra gente poder classificar", completou.

Depois do Jacobinense, o Vitória vai enfrentar outros três adversários melhores colocados na tabela, Atlético de Alagoinhas, Jacuipense e Barcelona de Ilhéus. O rubro-negro só venceu o Doce Mel na competição. Também empatou com o Bahia de Feira e perdeu para Itabuna, Juazeirense e Bahia.

"É um campeonato de tiro curto. É pensar positivo, trabalhar para minimizar os erros e buscar essa classificação. Não adianta mais se lamentar pelo resultado negativo. São quatro decisões e vamos buscar", reforçou Camutanga.

Mudança forçada

O técnico João Burse será obrigado a mexer no time para o confronto com o Jacobinense. Suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo, o volante Léo Gomes desfalca a equipe. Substituto imediato, João Pedro foi emprestado ao Brusque após se envolver em briga no vestiário do clube.

Pratas da casa e recém-promovidos ao profissional, Charlys e Jobert são as opções de ofício para a posição de primeiro volante no elenco. O zagueiro Marco Antônio também desempenhou a função na base e pode ser aproveitado nela.

João Burse também pode repetir a escalação do meio-campo utilizada na estreia da fase de grupos da Copa do Nordeste, contra o Santa Cruz, quando Léo Gomes começou no banco por opção. Na ocasião, ele recuou Rodrigo Andrade. Gegê e Diego Torres completaram a trinca.

Além de Diego Torres, Eduardo também pode compor o meio-campo e está acostumado a fazer a função de segundo homem. Gustavo Blanco já não é opção entre os volantes no elenco. O jogador rescindiu o contrato com o clube esta semana.

Recuperado de uma cirurgia no antebraço, o centroavante Léo Gamalho voltou a treinar com o elenco na terça-feira (31), mas a presença dele no time está condicionada a uma liberação médica. Caso ele não possa atuar, Santiago Tréllez será mantido titular.

Uma possível escalação do Vitória contra o Jacobinense tem: Dalton, Zeca, Dankler, Camutanga e João Lucas; Rodrigo Andrade, Eduardo (Diego Torres) e Gegê; Osvaldo, Santiago Tréllez (Léo Gamalho) e Rafinha.