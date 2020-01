Vitória renova contrato de Caíque até o final de 2021

O Vitória renovou o contrato do goleiro Caíque, 22 anos, que está emprestado ao CSA. O vínculo anterior terminava em dezembro deste ano e o atual é até o final de 2021.

A prorrogação, já publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, é uma forma do rubro-negro evitar perder o jogador de graça, considerando possível valorização de Caíque em sua passagem pelo clube alagoano. Rebaixado no ano passado, o CSA será concorrente do Leão na Série B.

Revelado na Toca do Leão, Caíque vestiu a camisa do Vitória em 51 jogos. Após sequência de falhas, ele foi afastado do elenco principal no início da Série B de 2019. No final da temporada passada, o goleiro foi emprestado ao CSA até dezembro.