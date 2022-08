Vitória renova contrato de Eduardo; confira detalhes

O Vitória renovou o contrato de um dos destaques do time na Série C do Brasileiro. Titular absoluto com o técnico João Burse, o meia Eduardo teve o vínculo ampliado até dezembro de 2025. A informação foi publicada inicialmente pelo site Bahia Notícias e confirmada pela reportagem do CORREIO.

Revelado nas categorias de base da Toca do Leão, Eduardo tem 22 anos e é um dos pilares do meio-campo rubro-negro. Nessa temporada, ele defendeu o Vitória em 29 jogos, 25 deles como titular. Marcou dois gols, ambos no Campeonato Baiano, e deu quatro assistências, todas na Série C, estatística que faz dele o garçom do time na temporada.

Com Eduardo, o Vitória recebe o ABC no domingo (4), às 17h, no Barradão. O rubro-negro está na 3ª posição do Grupo C, porque soma os mesmos três pontos do Figueirense, mas perde no saldo de gols (3 contra -3).

Único com 100% de aproveitamento entre os oito times que disputam o quadrangular, o ABC, venceu o Paysandu no sábado (27) e lidera o grupo. A equipe paraense ainda não pontuou e está em 4º lugar. Apenas os dois primeiros colocados da chave garantirão o acesso à Série B.