Vitória renovará contrato de João Gabriel por mais três anos

O empréstimo do goleiro João Gabriel ao Vitória acaba em dezembro, mas o jogador deve permanecer na Toca do Leão para 2019. Um novo vínculo entre jogador e clube está sendo negociado, com duração de mais três anos. João Gabriel pertence ao Cianorte-PR e o rubro-negro exercerá a opção de compra prevista no contrato.

Segundo o presidente do Cianorte, Lucas Franzatto, o Vitória tem a opção de comprar 50% dos direitos econômicos do goleiro. A outra metade ficaria com o time paranaense, com o qual João Gabriel tem contrato até o final 2020. "Estamos bem adiantados, evoluindo cada vez mais. Será ótimo para o Vitória. Bom goleiro, líder, identificado com o clube", disse.

"Ainda não é definitivo, estou esperando ver as minutas do contrato. João tem até propostas financeiras melhores, mas é opção dele permanecer no Vitória, que é a segunda casa dele, onde ele foi criado. Ele acredita num projeto duradouro, de ser um ídolo no Vitória, ele está apostando nisso", afirmou o empresário do jogador, Gustavo Carmo.

João Gabriel tem 26 anos e foi revelado nas divisões de base do Vitória. Ele vestiu a camisa do rubro-negra até o sub-20 e deixou o clube em 2011. Em julho deste ano, ele foi contratado para vestir a camisa profissional e foi titular nas últimas quatro rodadas do Brasileirão.

João Gabriel assumiu o gol rubro-negro em um momento de crise do clube, após o empate em 2x2 no Ba-Vi do 2º turno, no Barradão. Ele passou ileso na estreia, no empate sem gols com o Sport. Depois, lamentou as derrotas para Atlético-PR (2x1), Cruzeiro (3x0) e o rebaixamento à Série B diante do Grêmio, no Barradão, em mais um empate sem gols. Ele foi o quinto goleiro a defender as traves do Vitória na temporada 2018.

Além de Cianorte-PR e Vitória, João Gabriel também já defendeu Volta Redonda, onde se profissionalizou, Grêmio Barueri, ABC, Luverdense e Paysandu. O goleiro vestirá a camisa rubro-negra pela última vez este ano no domingo (2), às 16h (horário da Bahia), contra o campeão Palmeiras, no Allianz Parque.