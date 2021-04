Vitória se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Ceará

O elenco do Vitória se reapresentou na tarde desta quinta-feira (22), um dia após o empate em 1x1 com o Juazeirense, pelo Campeonato Baiano, e iniciou a preparação para a próxima partida. O rubro-negro vai enfrentar o Ceará neste sábado (24), às 16h, na Arena Castelão, pela semifinal da Copa do Nordeste. Quem avançar encara o vencedor de Fortaleza x Bahia na decisão.

Na Toca do Leão, os jogadores que foram titulares no duelo em Juazeiro fizeram trabalho regenerativo. A exceção ficou por conta do goleiro Ronaldo, que participou de treino em campo com os demais atletas, além de fazer trabalhos específicos.

No gramado, o assistente Flávio Tanajura comandou um rondo, que é uma espécie de bobinho, e o técnico Rodrigo Chagas aplicou um trabalho tático. Após a preparação, a delegação do Vitória embarcou para Fortaleza.

O treinador vai aguardar o treino na capital cearense, nesta sexta-feira (23) para escolher os 11 titulares. O volante Gabriel Bispo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo - assim como o próprio Chagas - e os reservas têm problemas médicos. Guilherme Rend se queixou de problema muscular no início da semana e Cedric foi vetado antes do duelo contra o Juazeirense.