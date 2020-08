Vitória segue sem vencer no Brasileiro feminino de futebol

As Leoas seguem em busca da primeira vitória na elite do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. No sábado (29), as meninas do Vitória perderam no Barradão pelo placar de 3x0 Iranduba, equipe do Amazonas.

Day, Thais e Cinthia marcaram para a equipe visitante, que atuou com um elenco cedido pelo clube 3B Sport, do mesmo estado. Por conta das dificuldades financeiras, o Iranduba teve que desfazer seu elenco.

Essa foi a primeira partida do Brasileirão Feminino após a pausa provocada pela pandemia do novo coronavírus. O último jogo das meninas havia sido no dia 15 de março.

Até o momento, a campanha das rubro-negras é de seis derrotas em seis jogos. Elas estão na vice-lanterna do Brasileiro, à frente apenas da Ponte Preta.

No próximo sábado (5), voltam a campo para enfrentar o Internacional, pela 7ª rodada. O duelo será às 20h30, também no Barradão.

Vale lembrar que o Vitória tem disputado o campeonato, por opção própria, com um time sub-17. Após a pausa, a equipe recebeu o reforço de atletas mais experientes como Roqueline e Rute.