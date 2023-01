Vitória sofre gol no final e empata com o Bahia de Feira na estreia do Baiano

O Vitória economizou nas finalizações na estreia do Campeonato Baiano e pagou a conta nos minutos finais do jogo contra o Bahia de Feira. Na noite desta quinta-feira (12), o Leão amargou o empate em 1x1 na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, após levar vantagem no placar durante quase todo o duelo.

Artilheiro do Vitória em 2022, com oito gols, Rafinha foi titular pela primeira vez na atual temporada, após se recuperar de edema na coxa, e reiniciou a própria contagem ao estufar a rede aos 17 minutos do primeiro tempo. No entanto, viu a cena ser roubada por Caíque, que deixou o banco de reservas para dar números finais ao confronto, aos 41 do segundo tempo: 1x1.

O Vitória já volta a campo no domingo (15), às 16h, quando recebe o Itabuna, no Barradão, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Baiano. No mesmo dia e horário, o Bahia de Feira visita o Atlético de Alagoinhas, no estádio Carneirão, em Alagoinhas.

Bola em jogo

O jogo na Arena Cajueiro não teve registros de emoção até os 17 minutos do primeiro tempo, quando o Vitória apresentou boa jogada coletiva. Rodrigo Andrade iniciou a trama no meio-campo ao encontrar Gegê na direita. Sem demorar, ele tocou a redonda para Railan. O lateral direito não desperdiçou e anotou a segunda assistência na temporada. Serviu Rafinha e viu o atacante estufar a rede: 1x0.

O goleiro Alan não conseguiu ficar com a bola na primeira vez que foi acionado e só foi chamado para o jogo novamente aos 37 minutos, quando o próprio Rafinha arriscou de longe, já sem muito equilíbrio e mandou por cima do gol. Na sequência, o chute de Camutanga ficou nas mãos de Alan. Apesar das poucas finalizações, o Vitória controlou o jogo e não correu riscos. Na etapa inicial, Dalton foi mero espectador embaixo das traves.

No segundo tempo, o tom do jogo seguiu o mesmo, com o Bahia de Feira buscando o empate, mas sem nenhuma efetividade. O Vitória continuou econômico nas finalizações. As melhores delas saíram dos pés de Gegê. Primeiro, o recém-contratado rubro-negro tirou tinta da trave ao cobrar falta. Depois, ele carimbou o travessão.

O Vitória não ampliou o marcador e foi punido nos minutos finais do jogo. Aos 41, o Bahia de Feira fez bela jogada pela esquerda. Alexsandro despistou a defesa, deu passe açucarado e viu Caíque marcar um belo gol na Arena Cajueiro. Bola no ângulo e resultado definitivo no placar: 1x1.

FICHA TÉCNICA

Bahia de Feira 1x1 Vitória - 1ª rodada do Campeonato Baiano

Bahia de Feira: Alan, Paulinho, Pedrão, Paulo Paraíba e Alex Cazumba; Tiago Corrêa, Maycon (Alexsandro) e Baggio (Alberte); Philip (Caíque), Emerson (Deon) e Lucas Sibito (Clessione). Técnico: João Carlos Ângelo.

Vitória: Dalton, Railan, João Victor, Camutanga (Diego Torres) e Vicente; Léo Gomes (Alisson Santos), Rodrigo Andrade (John) e Eduardo (João Pedro); Gegê, Tréllez e Rafinha (Osvaldo). Técnico: João Burse.

Estádio: Arena Cajueiro, em Feira de Santana

Gols: Rafinha, aos 17 minutos do 1º tempo; Caíque, aos 41 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Philip; Léo Gomes e Eduardo

Arbitragem: Emerson Ricardo de Almeira Andrade, auxiliado por Elicarlos Franco de Oliveira e Paulo de Tarso Bregalda Gussen.

.