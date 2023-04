Vitória sofreu gols em todos os jogos fora de casa em 2023

O Vitória fez uma bela exibição na estreia da Série B do Brasileiro. Ataque e defesa funcionaram em harmonia diante da Ponte Preta. A rede adversária foi balançada três vezes - por Zeca, Osvaldo e Rodrigo Andrade - e a rubro-negra permaneceu intocável até o apito final: 3x0 e festa no Barradão. O próximo desafio do Leão é se impor fora de casa no jogo das 18h de domingo (23), contra o ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal, onde a zaga vai tentar mudar uma escrita. O Vitória sofreu gols em todos os jogos como visitante disputados em 2023.

O rubro-negro sofreu 27 gols nesta temporada. Foram 21 partidas jogadas e a média é de 1.28 tento por confronto. A defesa foi vazada 16 vezes em jogos como visitante. Os maiores baques longe de seus domínios foram pelo placar de 3x1, lamentado em duas oportunidades, diante de Juazeirense, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, pelo Campeonato Baiano, e CSA, no Rei Pelé, em Maceió, pela Copa do Nordeste.

Em território adversário, o Leão também lamentou gols marcados por Bahia de Feira, Bahia, Atlético de Alagoinhas, Sergipe, Nova Iguaçu e Campinense. A defesa passou em branco em apenas seis dos 21 jogos disputados nesta temporada, todos no Barradão.

A rede rubro-negra só não foi balançada contra Jacuipense (1x0) e Ceará (2x0), na Copa do Nordeste, Doce Mel (3x0), Jacobinense (2x0) e Barcelona de Ilhéus (0x0), no Campeonato Baiano, e diante da Ponte Preta (3x0), na estreia da Série B, domingo passado.

Na partida contra a equipe paulista, a defesa do Vitória mostrou organização e apresentou novas caras. O lateral esquerdo Marcelo e o zagueiro Wagner Leonardo, contratados para reforçar o elenco na competição, foram algumas das novidades do time escalado pelo técnico Léo Condé.

"Acredito que conseguimos colocar em prática a estratégia imposta pelo nosso treinador, junto com a nossa vontade de vencer e com o apoio da nossa torcida, que foi fundamental para estrearmos com um bom resultado", festejou o zagueiro Wagner Leonardo.

Apesar da parceria de zaga com Camutanga ser nova no Vitória, eles já atuaram juntos no Náutico. O entrosamento facilitou a adaptação de Wagner Leonardo, bem como os treinos da intertemporada.

"Acredito que esse período de treinamentos que tivemos sem competição foi fundamental para que pudéssemos trabalhar os aspectos físicos, técnicos e táticos. Além disso, esse tempo ajudou muito a minha adaptação ao clube, onde fui muito bem recebido por todos e já me sinto em casa", disse o zagueiro de 23 anos.

Jogos que o Vitória não sofreu gol em 2023:

Vitória 1x0 Jacuipense

Pré-Copa do Nordeste

Vitória 3x0 Doce Mel

Campeonato Baiano

Vitória 2x0 Jacobinense

Campeonato Baiano

Vitória 0x0 Barcelona de Ilhéus

Campeonato Baiano

Vitória 2x0 Ceará

Copa do Nordeste

Vitória 3x0 Ponte Preta

Série B do Brasileiro