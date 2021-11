Vitória tem 96% de chance de cair para a Série C; veja como Leão pode escapar

Com o clube do coração na zona há 18 rodadas seguidas, o risco de rebaixamento já não é mais novidade para os torcedores do Vitória. Porém, a situação rubro-negra ficou ainda mais delicada na Série B do Brasileiro após o feriadão. A derrota em casa para o CSA aumentou a probabilidade da equipe baiana cair para a Série C. Diante de mais de 8 mil torcedores, a equipe comandada por Wagner Lopes perdeu por 1x0, no Barradão. As estatísticas agora apontam que a chance de queda do Leão é de 96,8%.

Os cálculos são do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que estuda os números do futebol nacional. O risco de queda do Vitória é o maior entre os times que ainda lutam para seguir na divisão de acesso. Isso porque o lanterna Brasil de Pelotas já está rebaixado.

Com 33 pontos, o rubro-negro é o 18º colocado da Série B. O jogo da noite de quarta-feira (3), entre Botafogo e Confiança, não foi levado em consideração. Veja no box abaixo os critérios analisados para a estatística.

A zona de rebaixamento é a realidade do Vitória em quase toda essa edição da Série B. O rubro-negro esteve nela em 23 das 33 rodadas disputadas. A primeira vez que o Leão entrou foi na 4ª rodada. Depois, reapareceu na 7ª e 8ª. Figurou outra vez na 11ª e 12ª até entrar de uma vez na 16ª e não conseguir sair mais. A melhor posição alcançada pelo time baiano no campeonato foi a 10ª, após o jogo de estreia.

A cinco rodadas do fim do campeonato, a tabela de classificação mostra que a luta contra o rebaixamento tende a ser problema de sete times, apesar de dois deles terem chances menores de lamentarem no encerramento da temporada. Estamos nos referindo a Sampaio Corrêa e Cruzeiro, que, de acordo com a UFMG, têm 6,9% e 9,5% de risco de descenso. A equipe maranhense está na 13ª colocação e a mineira aparece na 14ª. Ambas têm 40 pontos. A Ponte Preta vive situação pior que a deles dois. Na 15ª posição, com 39 pontos, a Macaca tem 19,3% de probabilidade de lamentar uma ida à Série C.

Primeiro time fora do Z4, o Brusque tem 30% de risco de queda e os mesmos 38 pontos do Londrina, que abre o grupo de degola e aparece com 39,5% de chance de rebaixamento. A probabilidade do Confiança é bem mais alta: 87,1%. O time sergipano tem 31 pontos e está em 19º lugar. Como a terceira divisão já é uma realidade para o Brasil de Pelotas, somente três vagas da zona ainda estão indefinidas.

Número mágico

Levando em consideração o histórico das edições anteriores da Série B, tem-se 45 pontos como o número mágico a ser atingido para garantir a permanência na divisão de acesso. Para alcançar essa pontuação, o Vitória precisará vencer quatro das cinco partidas restantes.

No entanto, em muitas edições foi possível escapar do rebaixamento somando menos. De acordo com o departamento de matemática da UFMG, com 44 pontos, o risco de queda é de 32,2%. Para chegar a esse número, o Leão precisará vencer três partidas e empatar as outras duas. Com 43 pontos, a probabilidade aumenta para 65,6% e o rubro-negro teria que ganhar três jogos e empatar só um. Se somar 42 pontos, a chance de cair é bem maior: 89,9%. Pra somar isso, o time baiano tem que vencer três jogos ou vencer dois e empatar três.

Reagir no campeonato é condição essencial para se salvar. O Vitória volta a campo amanhã, às 19h, quando visita o Avaí, na Ressacada. Ao contrário dos times citados anteriormente, a luta da equipe catarinense é para conquistar o acesso à Série A. Terceiro colocado, tem 56 pontos conquistados.

Como cálculo é realizado?