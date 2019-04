Vitória tem dois jogadores convocados para seleção sub-18

O goleiro Yuri e o meia Maykon Douglas, do Vitória, foram convocados para a seleção brasileira sub-18. A lista foi divulgada pela CBF nesta sexta-feira (26) e é formada por 27 jogadores. Foi a primeira convocação do novo treinador, André Jardine, que comanda as categorias de base após a demissão do baiano Carlos Amadeu.

Yuri disputou o Mundial sub-17, em 2017, junto com Vinicius Júnior e Paulinho, expoentes daquela geração.

A lista é formada exclusivamente por jogadores nascidos em 2001 e, segundo a CBF, faz parte do projeto anunciado pelo presidente da entidade, Rogério Caboclo, no dia da posse, bem como pelo coordenador das categorias de base da seleção brasileira, o tetracampeão Branco. A partir de agora, as categorias terão convocações segmentadas por idade, com o objetivo de dar experiência com a amarelinha para um número maior de atletas.

A seleção brasileira sub-18 fará um período de treinos na Granja Comary de uma semana. A delegação se apresenta no dia 4 de maio e fica em Teresópolis (RJ) até o dia 10.



"Vamos conseguir dar uma continuidade maior, ter uma amostragem maior para, no futuro, termos times cada vez mais fortes e com uma identidade bem definida", disse André Jardine.



Confira a lista completa:



GOLEIROS

Lucão (Vasco)

Yuri (Vitória)

Rafael (Coritiba)



DEFENSORES

Morato (São Paulo)

Kaique (Santos)

Lucas Fasson (São Paulo)

Luan (Fluminense)

Khellven (Atlhetico-PR)

Luis Gustavo (Flamengo)

Nathan (Vasco da Gama)

Ramon (Flamengo)

Wellington (São Paulo)



MEIAS



Jadson (Cruzeiro)

Maykon Douglas (Vitória)

Fernando (Grêmio)

André (Fluminense)

Ed Carlos (São Paulo)

Lucas Lourenço (Santos)

Dudu (Internacional)

ATACANTES

Guilherme Azevedo (Grêmio)

Igor Sapão (Coritiba)

Marcos Paulo (Fluminense)

Yuri Alberto (Santos)

Thiaguinho (Náutico)

Gabriel Martinelli (Ituano)

Reinaldo (Criciúma)

João Pedro (Fluminense)