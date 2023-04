Vitória tem o oitavo pior ataque entre os times da Série B

O Vitória mostrou pouco poder de fogo nos três primeiros meses do ano. Foram apenas 24 gols marcados em 20 jogos disputados. A média de bola na rede é de 1,2 por partida, bem inferior a alguns dos principais adversários na luta que começará a ser travada pelo acesso à elite do futebol nacional. O rubro-negro tem o oitavo pior ataque entre os 20 clubes que vão disputar a Série B do Brasileiro daqui a uma semana. O Leão estreia no próximo dia 16, às 18h, contra a Ponte Preta, no Barradão.

Primeiro rival na competição nacional, a Macaca aparece em 5º lugar no ranking, com número de gols bem superior. Foram 43 anotados até agora, em 22 jogos. A média é de quase dois por confronto: 1,95. A Ponte Preta mostrou que está com a pontaria afiada, mas outros quatro times de tradição no futebol brasileiro foram mais eficientes nesse quesito.

Nenhum dos integrantes da Série B balançou a rede mais vezes que o Sport este ano. A equipe pernambucana está no topo do ranking, com 53 gols marcados, em 22 jogos.

O time do Recife leva a melhor tanto no número de gols como na média deles por partida: 2,4. Este último foi o critério adotado pela reportagem para a elaboração do ranking. Em segundo lugar aparece o Atlético-GO, seguido por Ceará, terceiro colocado, e ABC, que ocupa a quarta posição.

O pior ataque é do Ituano, que fez apenas 14 gols em 16 jogos e tem média inferior a um tento por jogo: 0,87. Além dele, outros seis adversários da Série B apresentaram poder ofensivo inferior ao do Vitória nos três primeiros meses do ano: Londrina, Vila Nova, Mirassol, Criciúma, Botafogo-SP e Guarani.

Ciente de que o Vitória precisa ser mais eficiente diante do gol adversário do que foi até aqui, a diretoria rubro-negra contratou quatro atacantes para reforçar o elenco na Série B: Pablo Diogo, José Hugo, Welder e Matheusinho vão tentar melhorar as estatísticas do clube, eliminado precocemente no Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

Eles se juntam a Nicolás Dibble, Santiago Tréllez, Léo Gamalho, Wellington Nem, Rafinha e Oswaldo. Os dois últimos são os vice-artilheiros do time na temporada, com três gols cada. O meia Diego Torres anotou quatro vezes e tem o status de artilheiro.

Ranking de melhor ataque entre os times que vão disputar a Série B do Brasileiro 2023

1

Sport

Média de 2,40 por jogo

53 gols marcados em 22 jogos disputados

2

Atlético-GO

Média de 2,22 por jogo

40 gols marcados em 18 jogos disputados

3

Ceará

Média de 2,20 por jogo

44 gols marcados em 20 jogos disputados

4

ABC

Média de 2,16 por jogo

52 gols marcados em 24 jogos disputados

5

Ponte Preta

Média de 1,95 por jogo

43 gols marcados em 22 jogos disputados

6

Novorizontino

Média de 1,65 por jogo

33 gols marcados em 20 jogos disputados

7

CRB

Média de 1,64 por jogo

46 gols marcados em 28 jogos disputados

8

Tombense

Média de 1,57 por jogo

22 gols marcados em 14 jogos disputados

9

Sampaio Corrêa

Média de 1,52 por jogo

29 gols marcados em 19 jogos disputados

10

Avaí

Média de 1,42 por jogo

20 gols marcados em 14 jogos disputados

11

Juventude

Média de 1,41 por jogo

17 gols marcados em 12 jogos disputados

12

Chapecoense

Média de 1,21 por jogo

17 gols marcados em 14 jogos disputados

13

Vitória

Média de 1,20 por jogo

24 gols marcados em 20 jogos disputados

14

Guarani

Média de 1,14 por jogo

16 gols marcados em 14 jogos disputados

15

Botafogo-SP

Média de 1,13 por jogo

17 gols marcados em 15 jogos disputados

16

Criciúma

Média de 1,11 por jogo

20 gols marcados em 18 jogos disputados

17

Mirassol

Média de 1,07 por jogo

15 gols marcados em 14 jogos disputados

18

Vila Nova

Média de 1,05 por jogo

19 gols marcados em 18 jogos disputados

19

Londrina

Média de 0,91 por jogo

11 gols marcados em 12 jogos disputados

20

Ituano

Média de 0,87 por jogo

14 gols marcados em 16 jogos disputados