Vitória tem proposta em mãos por Guto Ferreira, diz empresário

Em busca de um técnico para 2019, o Vitória tem em mãos uma proposta para contratar Guto Ferreira, que treinou o Bahia entre 2016 e 2017 e retornou ao Fazendão no início deste ano. O último clube que ele treinou foi a Chapecoense.

A diretoria do Leão está em negociações avançadas para anunciar um novo técnico. A ideia é acertar com um comandante até o final desta semana, para que ele participe do planejamento para 2019.

Ao CORREIO, o empresário de Guto, Adriano Spadoto, disse ter entrado em contato com a diretoria rubro-negra na tarde desta terça-feira (4): “Conversamos com o Vitória e passamos uma proposta para eles. Agora, só depende deles responderem. De nossa parte, temos muito interesse”.

O CORREIO apurou que o treinador foi oferecido pelo seu empresário ao diretor de futebol do Vitória, Jorge Macedo. Guto e Jorge trabalharam juntos na campanha de acesso do Internacional à Série A, no ano passado.

O nome do ex-técnico tricolor, no entanto, não está entre os principais na lista da direção rubro-negra. Além disso, seu pedido salarial foi considerado fora da realidade, tendo que ser reduzido para alcançar um patamar negociável.

Spadoto afirma que o Leão está analisando o pedido e que Guto aguarda uma contraproposta. “Além do Vitória, temos a Ponte Preta e outro clube, do qual estamos esperando o resultado das eleições”, disse o agente.

O empresário disse que voltar a trabalhar com Macedo e em Salvador animaram Guto: “Eles subiram juntos o Inter (no ano passado). E a relação de Guto com Salvador, não precisa nem falar, né? Campeão baiano, da Copa do Nordeste e teve o acesso com o Bahia”.

Guto treinou a Chapecoense de agosto a outubro deste ano. Acabou demitido, curiosamente, após uma derrota por 1x0 para o Vitória de Carpegiani na Arena Condá.

No comando do Bahia, o técnico teve retrospecto favorável em Ba-Vis. Foram quatro triunfos, dois empates e duas derrotas.

O Vitória trabalha atualmente com três nomes para técnico – o de Guto, portanto, corre por fora. Ontem, a diretoria passou o dia reunida na Toca do Leão justamente para tratar do assunto.