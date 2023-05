Vitória tenta retomar boas apresentações na Série B diante do CRB

O Vitória começou a Série B de forma avassaladora, mas as últimas duas apresentações ligaram o sinal de alerta para o rubro-negro. Depois de bater os primeiros cinco adversários, o time vem de duas derrotas e precisa voltar aos trilhos para se manter na liderança. A chance de se reabilitar é nesta quarta-feira (24), às 19h, quando recebe o CRB, no Barradão.

O retrospecto recente do Leão mostra fazer o gol primeiro é de suma importância. Diante de Ponte Preta (3x0), ABC (3x0), Londrina (2x0), Botafogo-SP (3x0) e Ceará (2x0), o time abriu o marcador e não sofreu nenhum gol. Garantiu assim os 15 pontos que acumulou até aqui e permitem iniciar esta 8ª rodada no topo da classificação.

Nas derrotas para Atlético-GO (3x2) e Mirassol (2x0), o Vitória saiu atrás no placar e não apresentou poder de reação. "Como a gente não começou nenhum partida perdendo, eu acho que dificultou um pouco nesse sentido da gente buscar o gol a todo o momento e ficar um pouco espaçado. Então, acho que mentalmente agora o grupo está tranquilo, conversou bastante, treinou bastante alguns erros de encaixe de área", contou o capitão Zeca, titular em todos as rodadas desta Série B.

O lateral direito garante que, apesar dos dois tropeços, o time segue confiante. "Não é porque perdeu dois jogos que está tudo errado. Nada disso. O professor tem conversado com a gente e passado bastante confiança. O Léo Condé é um cara que conversa com todo mundo e dá moral para todo mundo. Tenho certeza que isso vai fazer muita diferença e vamos somar esse três pontos dentro de casa", projetou.

A derrota para o Atlético-GO, a única como mandante, marcou o fim da invencibilidade do Vitória na competição. Agora, o time quer escrever uma nova memória para a torcida. "É fazer o nosso papel. Dentro de casa a gente não pode perder pontos. É manter a liderança com humildade e pés no chão. Estou aqui falando da liderança, mas pode ter certeza que o grupo todo está ciente de que tem que se doar mais. Saber sofrer e atacar mais", destacou Zeca.

Por causa das duas derrotas seguidas, o rubro-negro viu a distância para o quinto colocado (primeiro time fora do G4) cair para dois pontos antes da rodada começar (agora está em um ponto). Isso significa que outro revés pode custar não só a liderança, como até mesmo a saída da zona de classificação. Além disso, o Vila Nova, com 14 pontos, tem um jogo a menos, e o Sport, com 11, tem duas partidas atrasadas.

Em situação oposta ao Vitória no campeonato, o CRB luta para deixar a zona de rebaixamento. Com cinco pontos, o time alagoano ocupa a 18ª posição. Apesar do momento delicado do adversário, o capitão do Vitória prega atenção, principalmente no começo das jogadas do visitante. Expulsos na derrota por 3x0 para o Vila Nova, o lateral esquerdo Guilherme Romão e o volante Lucas Lima desfalcam a equipe.

"Acompanhei essa última partida deles e o resultado foi meio enganoso no sentido de ter dois jogadores expulsos. Dificulta para a equipe jogar, para propor o jogo. Sabemos que é um time que tem uma saída de bola muito boa. A gente tem que se mobilizar para ganhar esse jogo para manter a liderança e dar esperança para todo o nosso torcedor", prometeu Zeca.

Zeca está confirmado, mas o técnico Léo Condé apresentará novidades no time do meio pra frente. Uma certa é no meio-campo, setor em que o volante Rodrigo Andrade volta de suspensão. O jogador ao lado dele também deve mudar, pois Marco Antônio foi testado no lugar de Léo Gomes ao longo da semana. E para completar a trinca do meio, Thiago Lopes corre risco de perder a vaga. Rafinha e Gegê são os candidatos.

O ataque também terá mudança. A certeza é que Zé Hugo sai. O jogador está com um problema dentário que causa dor, o que abre espaço para a entrada de Matheusinho.

A outra novidade é cotada para vestir a camisa 9, já que Léo Gamalho está recuperado de tendinite na panturrilha direita e à disposição. Ele treinou normalmente segunda e terça-feira. Nesse caso, quem sai é Welder.

Como de costume, Léo Condé não confirmou a escalação, mas uma escalação provável tem Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Marco Antônio, Rodrigo Andrade e Matheusinho; Osvaldo, Léo Gamalho e Rafinha (Gegê).