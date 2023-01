Vitória tenta se reabilitar no Baiano diante da Juazeirense

“Nós estamos tratando esse jogo como uma decisão”, avisou o capitão Dalton. Após dois tropeços, o Vitória precisa se reabilitar no Campeonato Baiano. Por isso, a meta desta quarta-feira (18) é vencer a Juazeirense no jogo das 19h15, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. “A gente vai guerrear e se entregar. Vamos fazer o nosso melhor para trazer três pontos para casa”, prometeu o goleiro.

A partida é válida apenas pela terceira rodada do estadual, mas ganhou ares de decisão por causa do desempenho apresentado pelo rubro-negro nos jogos anteriores. Na estreia, o time empatou com o Bahia de Feira em 1x1, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. No último domingo, o baque foi muito maior. O Leão foi goleado por 4x1 pelo Itabuna, em pleno estádio do Barradão.

“Foram dois tropeços que doeram muito, mas acho que nosso grupo já se uniu. Já conversamos dentro do vestiário”, contou o volante Léo Gomes, confiante.

Os resultados fizeram com que a equipe comandada por João Burse ficasse fora da zona de classificação, em 7º lugar, com apenas um ponto, a três do G4. Como o Vitória não conseguiu se classificar às semifinais nas últimas quatro edições do estadual, o sinal de alerta já está ligado no elenco vermelho e preto.

“Com certeza. Como o Baiano é tiro curto, poucos jogos, o quanto antes a gente conseguir pontuar, vai ser importante para nós. Esse jogo com certeza vai ser uma decisão para nós”, afirmou Léo Gomes. “Temos que dar o máximo para conseguir os três pontos lá”, avisou.

“Nós sabemos o que representa o Vitória, a camisa, o campeonato”, reforçou o goleiro Dalton. “Vamos seguir a nossa caminhada. Ninguém falou que seria fácil. Está sendo árduo, mas a gente confia no processo, na equipe, nos jogadores que aqui estão, na comissão técnica e no trabalho que a gente vem fazendo”.

O adversário, por sua vez, vive situação ainda pior no campeonato. Comandado por Rodrigo Chagas, ex-técnico do Vitória, a Juazeirense perdeu as duas primeiras partidas, por 3x1 contra o Bahia e 1x0 diante do Barcelona de Ilhéus. Sem pontuar, a equipe do interior amarga a lanterna do torneio.

Mudanças

A escalação do Vitória terá ao menos uma mudança para o jogo contra o Cancão de Fogo. Recuperado de contusão na panturrilha, João Lucas vai reassumir a lateral esquerda. O meia-atacante Ruan Nascimento foi improvisado na posição no último domingo e encontrou dificuldades. Com incômodo na coxa, Vicente começou no banco diante do Itabuna e dessa vez será poupado pela comissão técnica. Ainda em condicionamento físico, Guilherme Lazaroni não está à disposição.

João Lucas não é o único reforço para o embate. O zagueiro Dankler, o volante Gustavo Blanco e o centroavante Léo Gamalho foram regularizados na tarde de ontem, viajaram com o restante da delegação para Juazeiro e estão à disposição do técnico João Burse.

Uma possível escalação do rubro-negro para a partida teria Dalton, Railan, Camutanga (Dankler), Marco Antônio e João Lucas; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Diego Torres (Eduardo); Gegê (Osvaldo), Tréllez e Rafinha.